【2026年提出】確定申告ガイド 第37回

【2026年提出 確定申告】領収書やレシートがない出費を経費にする方法

2026年02月27日 10時00分更新

文● ASCII

　所得税および復興特別所得税の確定申告書、通称「確定申告」において、必要経費を計上するには領収書やレシートが必要です。では、日ごろ利用する電車やバスの代金をはじめとする領収書やレシートのない支払いは、どのようにすればいいでしょうか？

答え：出金伝票に記入する

　公的な領収書やレシートのでない支払いは、文具店などで販売している「出金伝票」を使いましょう。事業にかかわる支払いや出費であれば、出金伝票に記載して記録に残します。領収書やレシートのない支払いの代表的なものに、電車やバスなどの交通費、慶弔費、自動販売機で購入した飲料代などがあげられます。

　なお、金額だけではなく支払った日付、支払先、支払い内容を具体的に記載します。交通費は、乗車区間も忘れずに記入しましょう。

 

