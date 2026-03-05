【2026年提出】確定申告ガイド 第44回
【2026年提出】赤字ならば「確定申告」をしなくていい？
2026年03月05日 10時00分更新
個人事業主やフリーランスが避けて通れない「確定申告」。
面倒くさがりな人は、受け付け締め切り目前までなにも手をつけられていない状況についついなってしまいがちです。「やりたくない」や「赤字だし」という理由で、確定申告をしないのはアリなのでしょうか？
答え：「赤字なら確定申告をしなくていい」が
市区町村に住民税（市民税や都民税・県民税など）の申告が必要
確定申告を、やりたくないという理由でしないのは、アリかナシかでいえばナシです。
ただ、確定申告の義務があるかどうかでいうと、収入から必要経費を引いた儲けである所得金額が、医療費控除や基礎控除など各種控除の合計よりも少ない場合、要するに、赤字になる場合はしなくても大丈夫です。
大前提として「赤字なら確定申告しなくていい」ということにはなるんですが、その代わり、市区町村にはとある申告をする必要があります。
詳しくは「確定申告をやらないと逆に“大損”なんですよー!!」をチェックしてみてください。
