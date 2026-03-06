【2026年提出 確定申告】国税庁が公表、所得税の基礎控除額の改正に注意！

確定申告をする際、ほぼすべての人に関係するのが「基礎控除」です。

基礎控除とは、税額の計算をする場合に納税者本人の合計所得金額に応じて、一定額を所得から差し引ける制度のことです。課税対象となる金額を減らせるため、税額に直接影響します。

この基礎控除について、令和7年度（2025年）税制改正により、令和8年提出の確定申告から控除額の区分が見直されました。

去年と同じ計算はNG。令和8年提出分から控除額が“段階制”に

今回の改正のポイントは、「合計所得金額に応じて基礎控除額が細かく調整された」点です。

合計所得金額が132万円以下の場合は95万円と、従来よりも高い控除額が適用されます。一方で、所得が増えるにつれて控除額は段階的に引き下げられ、合計所得金額が2500万円を超える場合は0円となります。

国税庁によると「合計所得金額が2500万円以下の方は、その合計所得金額に応じた控除額を記入してください」とのこと。

中間層にあたる所得帯でも、令和6年分以前とは控除額が異なるケースがあるため、「去年と同じ計算で大丈夫」と思い込むのは注意が必要です。