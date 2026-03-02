【2026年提出】確定申告ガイド 第41回
【2026年提出 確定申告】医療費控除に必要なのは領収書？ 明細書?
2026年03月02日 10時00分更新
2018年（平成30年）提出分の確定申告から、医療費控除の提出書類が簡略化されました。2026年に提出する「令和7年分」の確定申告も、医療費控除を受ける際の手続きで「医療費の領収書」の提出または提示が不要です。
その代わりに提出しなければいけない書類はなんでしょうか？
答え：「医療費控除の明細書」の添付が義務化
医療費控除については、医療費の領収書の提出・提示が必要でしたが、医療費控除の明細書を提出することにより、領収書の提出・提示が不要となりました。
「医療費控除の明細書」には、「医療費の領収書」などに記載された以下の事項を記載します。
- 医療を受けた方の氏名
- 病院・薬局など支払先の名称
- 医療費の区分
- 支払った医療費の額
- 4のうち生命保険や社会保険などで補填される金額
なお、医療費の領収書については、確定申告期限から5年間自宅で保存する必要がありますので注意してくださいね。
さらにくわしくは、国税庁のサイト「医療費控除の明細書」をご参照ください。
