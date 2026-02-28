【2026年提出】確定申告って支払調書がないとダメ？ 税務署に提出する？

個人事業主・フリーランスにはおなじみの「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」。確定申告書の提出期限が迫ってきてるのに、調書が見つからない……というケースの場合、確定申告書の作成や提出はできるのでしょうか？

支払調書が届かなくても確定申告書は作成可能

国税庁によると、確定申告では支払調書の提出は必要はありません。支払調書に記載されている内容は「報酬を支払う側」が税務署に提出しているため、報酬を受け取る側の個人事業主・フリーランスは、提出不要です。

また、支払調書が届かなくても確定申告書は作成できます。

確定申告書の第二表「所得の内訳」欄に「所得の種類、取引先名、収入金額、源泉徴収税額」を間違いなく記載すればOKです。

また普段、請求書を作成する際にあらかじめ、本体価格、消費税、源泉徴収税額を記載しておけば、請求書の控えで確認できるので、支払調書がなくても慌てることはありません。