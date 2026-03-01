このページの本文へ

【2026年提出】確定申告ガイド 第40回

【2026年提出 確定申告】e-Taxの休止日、利用可能時間に注意！

2026年03月01日 10時00分更新

文● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　e-Tax（電子申告）は、国税庁のサイト「確定申告書等作成コーナー」にアクセスすれば、紙の確定申告書を用意したり、税務署に出向くことなく確定申告書を提出できるのが大きな魅力です。

　ちなみにe-Taxは、24時間いつでも利用可能なのでしょうか。以下で確認していきましょう。

24時間利用できる日と8時30分から24時まで利用できる日がある

　国税庁のページでは、e-Taxの利用可能時間帯をカレンダー形式にて公開しています。

　それによると、「24時間利用できる日」と「8時30分から24時まで利用できる日」の2種類があります。

　3月9日は「8時30分から24時まで利用できる日」にあたります。つまり、3月8日の日曜日に24時を過ぎてしまうと提出できません。また、3月21日・22日は休止日にあたるので要注意です。

　くわしくは、国税庁のサイト「e-Taxの利用可能時間」をチェックしてみてください。

 

■関連サイト

カテゴリートップへ

この連載の記事
  • 角川アスキー総合研究所

MSIが変える、未来のクリエイターを育てる教育環境

アスキー・ビジネスセレクション

ビジネス 最新連載・特集一覧
ピックアップ