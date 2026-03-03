このページの本文へ

【2026年提出】確定申告ガイド 第42回

【2026年提出 確定申告】引越をしたらどこの税務署に提出？

2026年03月03日 10時00分更新

文● ASCII

　春は引越の季節。確定申告書の提出前に、引越をされた方もいるかと思われます。その場合、確定申告書は引越前もしくは引越後、どちらの税務署に提出すればよいのでしょうか？

答え：引越後の税務署

　確定申告書は、納税者本人の納税地を所轄する税務署長に対して提出します。つまり、国内に住んでいる場合は、現住所を所轄する税務署に提出します。

　また、会社員などの給与所得者で、源泉徴収票には引越前の住所が記載されている場合、医療費控除などで確定申告書を提出する際は、引越先の現住所を所轄する税務署に提出します。

 

