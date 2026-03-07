【2026年提出】確定申告ガイド 第46回
確定申告は3月16日まで！ 「失敗しない提出方法まとめ」もっともギリギリはどれ？
2026年03月07日 10時00分更新
令和7年（2025年）分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、2026年2月16日（月）から同年3月16日（月）までです。すでに提出済みですか？
まだ出してないという方のために、改めて確定申告書の提出法をおさらいしましょう。期限後申告扱いにならず一番、ギリギリのタイミングまで粘れる提出方法はなんでしょうか？
答え：税務署に設置されている「時間外収集箱へ投函」
確定申告書は、以下の4つの方法で受け付けています。
①所轄税務署に申告書を持参して窓口で提出
②インターネットを利用した電子申告（e-Tax）
③郵便または信書便で所轄税務署に郵送
④所轄税務署に設置される時間外文書収受箱（夜間文書収受箱）へ投函
税務署の開庁時間は、祝日等を除く月曜日から金曜日の午前8時30分～午後5時です。
続いてe-Taxによる申告の場合、日付が変わった17日0:00以降の送信は、文字通り「翌日扱い」となります。なお、受け付け終了間際などにアクセスが集中した場合、動作が遅くなるなどのトラブルも予想されます。時間に余裕を持って送信したほうが、不慮のトラブルを防ぐことができます。
郵便または信書便で郵送する場合、「3月16日の消印」であれば有効となります。
