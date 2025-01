アクティビジョンは1月28日、『Call of Duty: Black Ops 6』『Call of Duty: Warzone』『Call of Duty: Warzone Mobile』のシーズン02の開始日を発表。開始日は、2025年1月29日(日本時間)となる。

また、シーズン02のバトルパスが登場するほか、暗殺者をテーマとした新しいブラックセルコンテンツ、ターミネーターのトレーサーパックを含むストアバンドルなど、幅広いコンテンツが導入される。

バトルパスには、3つの新たなベース武器や30種類以上の設計図、新オペレータースキンやコーリングカードなどが含まれ、さまざまなコンテンツを楽しめる。今回は、100以上の報酬が獲得可能なシーズン02のバトルパスおよびブラックセルコンテンツについて紹介しよう。

また、アクティビジョンはトレーサーパック「LA Fire Relief Ultra Skin」の販売を開始。すべての収益はロサンゼルスの山火事被害の支援活動に寄付されるという。

シーズン02 ブラックセルトレーラー

■バトルパスを購入で、オペレーター「ノクターン」をアンロック

ブラックセルまたはプレミアムバトルパスを購入すると、オペレーター「ノクターン」を含む、バトルパスInstant Rewardページが利用可能になる。

ノクターン

ノクターンはローグブラックオプスの追跡に参加し、ルタッツィ家が提供する巨額の報酬を回収することを目指している。ノクターンの暗い過去についてはほとんど知られていないが、アヴァロンの犯罪エリートの間では噂が根強く残っている。

彼の高度な特殊部隊スキルは軍事訓練の賜物であると主張する人もいれば、古代の暗殺者一族の最後の子孫であると主張する人もいる。なお、ブラックセルのオーナーは、オペレータースキン「ノクターンブラックセル」もアンロック可能だ。

そのほかにも、バトルパスのページを完了することで「ロッシ:硝煙」「マーシャル:ヒットマーカー」「バヤン:隠秘」などの新たなオペレータースキンをアンロックできる。詳しくは公式ブログ(英語版、日本語版は順次公開)を確認してほしい。

■新たな武器

シーズン02のバトルパスでは、3つの新しいベース武器をアンロックできる。通常どおり、すべてのプレイヤーはバトルパスページを進めることで、シーズン02の開始時より、これらの武器を無料で入手可能。

Feng 82(バトルパス、HVT、ページ3)

前線での最適な作戦を実現するスムーズな操作性で高いダメージを与える。連射速度が遅いため、持続的な戦闘を通じてより安定した制御が可能になり、50メートルの距離から3~4発の弾を撃ち込むことが可能。LMGの強力な火力を求めるオペレーターにとって最適な武器だ。

PPSh-41(バトルパス、 HVT、ページ6)

ファンに人気の第二次世界大戦時代のSMGが、シーズン02でシリーズに再び登場。PPSh-41は、至近距離で素早く敵を倒すことができる高い連射速度を特徴としている。

Cypher 091(バトルパス、HVT、ページ8)

Cypher 091は、優れた操作性と機動性を備えた安定した射撃を行う、多用途で信頼性の高いアサルトライフル。前面に取り付けられた透明なアイアンサイトは、光学機器がなくてもターゲットの視界を保ち、高速なリロード速度により、瞬く間にダメージを与えられる。

新たな武器アタッチメントと武器設計図

シーズン02のバトルパスでは、クロスボウアタッチメントや31個の武器設計図を含む、さまざまなアイテムを獲得できる。詳しくは公式ブログより確認してほしい。

■バトルパスページ完了の報酬

バトルパスページをすべて完了すると、下記のコンテンツが自動的に付与される。

●200CODポイント

●ウルトラゴブルガム「Time Out」

●動くエンブレム「死の輝き」

●動くコーリングカード「スカルキング」

●フィニッシュムーブ「ブレードフィーバー」

●ブラックセルのオーナーに渡される大槌のブラックセルバリアント「黒曜石」ウルトラスキン

■バトルパスをアップグレード:ブラックセル シーズン02

ブラックセルを購入すると、シーズン02のバトルパスで提供されるすべての報酬を入手できるようになる。また、インスタント報酬として、20ティアスキップ、1100CODポイント、武器設計図、オペレーターが含まれるアイテムを獲得可能。

●限定オペレータースキン7種類:ノクターン (スキン2種類)、ロッシ、マーシャル、グレイ、ストーン、トロ

●武器設計図6点

○AK-74 (アサルトライフル)

○DM-10 (マークスマンライフル)

○Feng 82 (新LMG)

○Cypher 091 (新アサルトライフル)

○ASG-89 (ショットガン)

○PPSh(新SMG)

●バトルパスをクリアして獲得できる報酬を含む、130以上の報酬

通常どおり、プレミアムバトルパス購入後にブラックセルにアップグレードすると1100CODポイントのポイントバックが受けられる。

■オペレーター「ヴォルテックス(クリムゾンワン)」

シーズン02のブラックセルコンテンツの主役として登場するこの暗殺の達人は、衣装と背中の双剣から黒と赤の蒸気を放出する。

■ストアのハイライト

トレーサーパック:ターミネーター

スーパーコンピューター「スカイネット」が人類存続のチャンスをつぶすために送り込んだ「ターミネーター」が、邪魔者を全滅させるために立ちはだかる。オリジナル映画にインスパイアされたオペレーターバンドル「トレーサーパック:ターミネーター」には、人型の 「T-800」とサイボーグ型の 「エンドチタニウムコア」の2種類のウルトラスキンが含まれる。

また、1984年の映画に登場した古典的な武装をベースにした4つ赤い武器設計図が付属しているほか、フィニッシュムーブ「T-800型」やエモート「追跡中…追跡中…」、エンブレム「何の痛みだ?」、コーリングカード「超クール」が含まれる。

トレーサーパック:LA Fire Relief Ultra Skin

アクティビジョンは特別スキンの販売を開始し、収益の100%をロサンゼルスの山火事被害に関連する支援活動に寄付するという。詳しくは公式ブログ(英語版、日本語版は順次公開)を確認しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:『Call of Duty: Black Ops 6』

ジャンル:ファーストパーソン・シューティング

販売:アクティビジョン

開発:Treyarch/Raven Software

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Game Pass/PC(BATTLE.NET/Windows/Steam)

発売日:発売中(2024年10月25日)

価格:

スタンダード/クロスジェンバンドル:9800円(パッケージ/ダウンロード)

秘蔵版:1万3400円(ダウンロード)

秘蔵版アップグレード:3600円(ダウンロード)

CERO:Z(18才以上対象)

タイトル:Call of Duty:Warzone

ジャンル:ファーストパーソン・シューティングゲーム

販売:アクティビジョン/ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:Infinity Ward

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(BATTLE.NET/Windows/Steam)

発売日:配信中

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

CERO:D(15歳以上対象)

タイトル:『Call of Duty: Warzone Mobile』

ジャンル:ファーストパーソン・シューティングゲーム

配信:Activision

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:2024年3月21日

価格:基本プレイ無料

プレイ人数:オンライン時最大120人

© 2025 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY BLACK OPS、CALL OF DUTY WARZONEおよびMODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。そのほかの商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2024 Id Software, Inc.