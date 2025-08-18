スクウェア・エニックスは8月17日、同社が運営するスマホ向けタクティカルRPG『ドラゴンクエストタクト』において開催中の「極・ドラゴンクエストIIIイベント」を8月19日に更新すると告知。新SPスカウトキャラとして？？？系Sランク「闇の大魔王ゾーマ」を実装する。

これはすでに実装済みの「大魔王ゾーマ」とは別物で、“超魔王”というカテゴリの新キャラとして実装される。その性能を見ると、広範囲にヒャド呪文特大ダメージを与える「マヒャデドス」や、状態変化を解除する「サイコバニッシュ」など強力なスキルを使用可能。

とくに注目を浴びているのがその特性で、超魔王特性「やみのころも・極」は2000までダメージを代わりに受け、状態変化解除、状態異常を無効化するバリアを張るという効果を戦闘開始時に発動する。まずはこれをはがさないと勝負にならないというわけだ。

かなり防御面に優れており、相手のバフをはがすスキルや特性も充実している。もちろん呪文やブレスによる攻撃力も高いと思われ、一段階インフレが進んだ印象だ。

この発表を受けてユーザーは「倒せるのこれ？」「これはバランス崩壊」「超魔王ってマジかよ…」「極覚醒ってなんだったんだ…」「強すぎィ！」と、あまりの強さに困惑が広がっている。

また、初のコスト85実装（これまでは65が最高値）とのことで、「85+65+65＝215、って考えるとエグいな」「三悪魔と組ませたら最強」など、早くもコスト制限のある闘技場でどう使うかを考えているユーザーもいた。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストタクト

ジャンル：タクティカルRPG

配信：スクウェア・エニックス

開発：Aiming

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2020年7月16日）

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

Developed by Aiming Inc.