COGNOSPHEREは1月28日、グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseが運営／配信するスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』［iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5］について、限定星5キャラクター「アグライア」（CV：遠藤綾さん）が登場する復刻イベント跳躍「天命の裁断」、「サンデー」（CV：大塚剛央さん）が登場する復刻イベント跳躍「見上げる星影」を開催すると発表。

開催期間は、サーバー時間で2026年2月12日15時まで。日本時間で、2月12日16時まで。

●イベント跳躍「天命の裁断」

2026年1月28日より、イベント跳躍「天命の裁断」を開催。期間中、限定星5キャラクター「アグライア」（CV：遠藤綾さん）が再登場している。

また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「遡る記憶」では、限定星5光円錐「光陰を織り黄金と成す」の出現率がアップ。

●イベント跳躍「見上げる星影」

2026年1月28日より、イベント跳躍「見上げる星影」を開催。限定星5キャラクター「サンデー」（CV：大塚剛央さん）が再登場している。

また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「遡る記憶」では、限定星5光円錐「大地より天を目指して」の出現率がアップ。再び彼らをゲットできるチャンスを、お見逃しなく。

■イベント「宝物を追い求めて」

開拓の航跡にはあらゆる宝物が隠されている、開拓力を使って宝物を探そう。消費した開拓力に応じて宝物が手に入るので、お見逃しなく。

開催期間は、サーバー時間で2026年2月12日3時59分まで。日本時間で、2026年1月28日2月12日4時59分まで。

■イベント「花が育む繁生」

開催期間中、「疑似花萼（金）」または「疑似花萼（赤）」をクリアした際の報酬が2倍になっている。この機会にぜひ、報酬を集めよう。

開催期間は、サーバー時間で2026年2月12日3時59分まで。日本時間で、2026年2月12日4時59分まで。

【ゲーム情報】

タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）

ジャンル：スペースファンタジーRPG

配信：COGNOSPHERE PTE. LTD.（HoYoverse）

プラットフォーム：iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5

配信日：

iOS／Android／PC版：配信中（2023年4月26日）

PS5版：配信中（2023年10月11日）

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

