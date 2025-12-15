猫の日がある2月は猫好きのための1ヵ月！　丸善 丸の内本店は今年も猫三昧！

「にゃん・にゃん・にゃん」の語呂から「猫の日」となっている2月22日に合わせ、今年も丸善 丸の内本店は猫三昧！ 期間中Part1～3の3期に分けて開催される「第22回 Catアートフェスタ」や、猫Artや猫Zakkaなどの猫づくしのイベント「丸猫展 2026 WINTER」など、猫好きにはたまらないイベントが開催されている。今回はその皮切りとなる「第22回 Catアートフェスタ」の展示を紹介しよう。

第22回 Catアートフェスタ

陶芸、絵画、人形などの猫作品を展示販売する「Catアートフェスタ」には今年は「夢」をテーマに多くの猫作家による作品を展示。作家が来場していれば直接コミュニケーションすることもできる。会場は写真撮影が可能（動画は不可）。

会場では、これも好例となっている、出展作家による限定デザインのオリジナル缶バッジを販売している。この缶バッジの売上は全額「日本動物愛護協会」へ寄付され、動物たちの保護活動に使われる。

「第22回 Catアートフェスタ」は3期に分かれて開催。Part1は2月10日16時まで、Part2は2月11日～2月17日、Part3は2月18日～2月23日まで開催される。それぞれ展示される作家が違うので、お気に入りの作家を探してみよう。なお2月15日は電気設備の点検のため休業なのでご注意を。

「丸猫展 2026 WINTER」

丸善 丸の内本店4階イベントスペースでは「丸猫展 2026 WINTER」を開催中。こちらは日常的に使える猫グッズがところ狭しと展示されている。毎日猫成分が補給できるグッズを手に入れよう。

会期：2月4日9時～2月23日14時

会場：丸善 丸の内本店 4Fギャラリー

住所：東京都千代田区丸の内1-6-4 丸の内オアゾ4階

入場料：無料