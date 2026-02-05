Amazonセール情報大紹介！ 第1003回
このドット絵、安心できない。奇妙な空気に飲み込まれる『都市伝説解体センター』
2026年02月05日 19時00分更新
こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。
私の趣味はゲーム収集で、「メガCDの全タイトル（116本）とXBOX360の全タイトル（725本）をコンプリートしています」と人に言うと、「どんなゲームを遊んでいるんだ」と聞かれます。答えは「なんでも」ではありますが、やはりレトロゲーム好きなので、新しいゲームの中にドット絵を見つけるとついつい注目してしまうのです。
そんな私が今回オススメしたいゲームタイトルは、「都市伝説解体センター」です。パッケージ版の参考価格は3,740円ですが、今なら14%オフの3,219円でAmazonから購入できます。
「都市伝説解体センター」は怪現象にしか見えない不可解な出来事を、主人公の【霊視】という特殊スキルで真相を解き明かしてゆくアドベンチャーゲームです。
1話完結型のエピソードで全6話。選択問題がありますが、間違えても選び直しができるので推理が苦手でも楽しめます。
昨今、美麗なグラフィックのゲームが続々登場して、肉眼で見るよりも美しい風景を楽しめたりしますが、やはりドット絵でしか表現できない独特の空気感が存在すると思います。そして、都市伝説というテーマがドット絵とマッチして奇妙な魅力を醸し出しています。
最後まで遊んでこそ、真価を発揮するゲームだと思いますので、独特の雰囲気を堪能しながらぜひ完走していただきたい。
