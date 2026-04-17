WBCの悔しい思いは「プロ野球スピリッツ2026」で晴らすしかない

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今年もプロスピが出るぞ〜！

こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。私の趣味はゲーム収集で、メガCDの全タイトル（116本）とXbox 360の全タイトル（725本）をコンプリートしています。

以前、本連載にて、野球ゲームの「パワフルプロ野球2026-2027」が6月に発売されるものの「プロ野球スピリッツ」の新作はいまだに発表無し……という話をしました（第43回：「12球団すべてのレプリカユニフォームを所有！ 『全チームが贔屓』なので野球ゲームはペナントレースを12周します」）。

ところがどっこい。そんなことを嘆いていたら、KONAMIが「プロ野球スピリッツ2026」（PC / PlayStation 5）を発表したではありませんか！

というわけで、今回は「プロ野球スピリッツ2026」を取り上げます。発売は7月16日で、AmazonではPS5版が8,778円で予約受付中です（4月17日現在）。

自分の好きな選手を招集してオリジナルチームを組める

ついに発表されました、プロ野球スピリッツ最新作。今年は諦めかけていましたが、まず出てくれるのが嬉しい。

FAによる移籍やトレード、現役ドラフト実施による12球団間の移籍など最新情報も反映されていますが、今年の売りはなんと言っても「2026 World Baseball Classic」モードだと思います。

とにかく強かったベネズエラ。とりあえず、ゲームの中だけでもリベンジを果たしたいところです。WBCの悔しい思いは「プロ野球スピリッツ2026」で晴らすしかありません。

井端監督が率いた侍JAPAN。各チーム、それぞれの選手にいろいろな事情があったと思いますが、メンバー選考に意見があるファンも多かったのではないでしょうか？ ゲーム内では自分の好きな選手を招集してオリジナルチームを組めるそうで、これは嬉しいポイント。世界200以上の国・地域のプレイヤーとリアルタイム対戦可能ということで、ゲーム内でも世界と交流できるのも楽しみです。

まだ詳細は出ていませんが、「白球のキセキ」モード、現役ドラフトが導入された「ペナントレース」モードなど、ゲームモードはシリーズ最大級のボリュームになるとのこと。

「プロ野球スピリッツ2026」の発売は7月16日。熱い夏になりそうです。「12球団、すべてが贔屓チーム」の私としては、またペナントレースを12周する日々が始まりそうですね！