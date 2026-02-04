金曜ロードショーの記憶がよみがえる──大人のための「インディ・ジョーンズ」体験

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。

私の趣味はゲーム収集です。「家に8000本ぐらいゲームソフトが……」と言うと、「他に趣味はないんですか」と聞いてくる人もいます。とはいえ普通に40代なので、同世代が憧れたもの、少年時代に流行したものは一通り経験しております。

そんな私が少年時代に金曜ロードショーで見て以来ずっと好きなのが、「インディ・ジョーンズ」。その流れで今回紹介するのはもちろん、「インディ・ジョーンズ/大いなる円環 スタンダードエディション」です。

PS5の参考価格は9,680円ですが、今なら20%オフの7,773円でAmazonから購入できます。

2023年に公開されたシリーズ5作目「インディ・ジョーンズと運命のダイヤル」にてハリソン・フォード演じるインディの冒険は終わってしまったのですが、なんとゲームで復活。

「運命のダイヤル」でもアクションシーンはあったものの、ハリソン・フォードも80歳（映画公開時）。さすがに全盛期の動きは難しい。

そんな憂いもゲームでは問題なし。ゲームならではの楽しみではありますが、若かったハリソン・フォードが帰ってきます。そして、プレイするだけでなあたもハリソン・フォードになれます。

映像の美しさは最新機種だけあって素晴らしく、インディ・ジョーンズならではの鞭を使ったアクションも楽しい。

また、作品の世界観にも注目。とにかく世界各地（本当にあちこちに行くんですよ！）を飛び回り、謎解き要素も充実しています。金曜ロードショーの記憶がよみがえる、大人のための「インディ・ジョーンズ」体験がここにありますよ！