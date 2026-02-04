このページの本文へ

金曜ロードショーの記憶がよみがえる──大人のための「インディ・ジョーンズ」体験

2026年02月04日 20時00分更新

文● 西川誠一　編集●ASCII

Amazonで「インディ・ジョーンズ/大いなる円環 スタンダードエディション」をチェック
 

　こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。

　私の趣味はゲーム収集です。「家に8000本ぐらいゲームソフトが……」と言うと、「他に趣味はないんですか」と聞いてくる人もいます。とはいえ普通に40代なので、同世代が憧れたもの、少年時代に流行したものは一通り経験しております。

　そんな私が少年時代に金曜ロードショーで見て以来ずっと好きなのが、「インディ・ジョーンズ」。その流れで今回紹介するのはもちろん、「インディ・ジョーンズ/大いなる円環 スタンダードエディション」です。

　PS5の参考価格は9,680円ですが、今なら20%オフの7,773円でAmazonから購入できます。

　2023年に公開されたシリーズ5作目「インディ・ジョーンズと運命のダイヤル」にてハリソン・フォード演じるインディの冒険は終わってしまったのですが、なんとゲームで復活。

　「運命のダイヤル」でもアクションシーンはあったものの、ハリソン・フォードも80歳（映画公開時）。さすがに全盛期の動きは難しい。

　そんな憂いもゲームでは問題なし。ゲームならではの楽しみではありますが、若かったハリソン・フォードが帰ってきます。そして、プレイするだけでなあたもハリソン・フォードになれます。

　映像の美しさは最新機種だけあって素晴らしく、インディ・ジョーンズならではの鞭を使ったアクションも楽しい。

　また、作品の世界観にも注目。とにかく世界各地（本当にあちこちに行くんですよ！）を飛び回り、謎解き要素も充実しています。金曜ロードショーの記憶がよみがえる、大人のための「インディ・ジョーンズ」体験がここにありますよ！

Amazonで「インディ・ジョーンズ/大いなる円環 スタンダードエディション」をチェック
 

