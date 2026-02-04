このページの本文へ

アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第104回

定番PSBとアンバーエールを飲み比べ。EC限定アソートがAmazonタイムセールで1本175円

2026年02月04日 19時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「【EC限定】パーフェクトサントリービール PSB アンバーエール 2種飲み比べアソート 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

　「【EC限定】パーフェクトサントリービール PSB アンバーエール 2種飲み比べアソート 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

　今回のAmazonタイムセールでは、参考価格5,267円から20％オフとなる4,198円で販売されています。1本あたりの価格は約175円です。

アマゾンで【EC限定】パーフェクトサントリービール PSB アンバーエール 2種飲み比べアソート 350ml×24本を入手

「パーフェクトサントリービール PSB アンバーエール 2種飲み比べアソート」の特徴
Amazon商品ページより

　本商品は、糖質ゼロとされるパーフェクトサントリービールと、芳ばしい麦の香りと後味のキレが特長とされるパーフェクトサントリービール〈アンバーエール〉を組み合わせた、EC限定の飲み比べアソートセットです。

　内容は、パーフェクトサントリービール350mlが12本、パーフェクトサントリービール〈アンバーエール〉350mlが12本の合計24本となっています。

　糖質がゼロになるまでじっくりと発酵させながら、おいしさを生み出すという独自の発酵技術により、糖質ゼロとアルコール度数5.5％を両立。アンバーエールには複数種類の濃色麦芽を使用し、エール酵母由来の香りとのバランスを意識したといいます。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　「【EC限定】パーフェクトサントリービール PSB アンバーエール 2種飲み比べアソート 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで、参考価格から20％オフの価格で販売されています。

　期間限定のAmazonタイムセールで、まとめて購入しては？

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンで【EC限定】パーフェクトサントリービール PSB アンバーエール 2種飲み比べアソート 350ml×24本を入手

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧