定番PSBとアンバーエールを飲み比べ。EC限定アソートがAmazonタイムセールで1本175円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「【EC限定】パーフェクトサントリービール PSB アンバーエール 2種飲み比べアソート 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

今回のAmazonタイムセールでは、参考価格5,267円から20％オフとなる4,198円で販売されています。1本あたりの価格は約175円です。

「パーフェクトサントリービール PSB アンバーエール 2種飲み比べアソート」の特徴

本商品は、糖質ゼロとされるパーフェクトサントリービールと、芳ばしい麦の香りと後味のキレが特長とされるパーフェクトサントリービール〈アンバーエール〉を組み合わせた、EC限定の飲み比べアソートセットです。

内容は、パーフェクトサントリービール350mlが12本、パーフェクトサントリービール〈アンバーエール〉350mlが12本の合計24本となっています。

糖質がゼロになるまでじっくりと発酵させながら、おいしさを生み出すという独自の発酵技術により、糖質ゼロとアルコール度数5.5％を両立。アンバーエールには複数種類の濃色麦芽を使用し、エール酵母由来の香りとのバランスを意識したといいます。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

期間限定のAmazonタイムセールで、まとめて購入しては？

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。