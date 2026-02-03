このページの本文へ

アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第101回

冷やすと桜が出てくるって知ってた？ 春限定「キリン一番搾り」デザイン缶がAmazonセールで1本187円

2026年02月03日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「キリン一番搾り 350ml×24本 限定春デザイン缶」が
Amazonタイムセールに登場！

　「キリン一番搾り 350ml×24本 限定春デザイン缶」がAmazonタイムセールの対象となっています。

　今回のAmazonタイムセールでは、過去価格5,652円から20％割引となり、4,498円で販売されています。350ml缶24本セットのため、1本あたりの価格は約187円です。

アマゾンでキリン一番搾り 350ml×24本 限定春デザイン缶を入手

「キリン一番搾り 350ml×24本 限定春デザイン缶」の特徴
Amazon商品ページより

　「キリン一番搾り 限定春デザイン缶」は、最初に流れる一番搾り麦汁のみを使用する製法を採用したビールです。麦本来のうまみが感じられる、調和の取れた味わいが特長といいます。

　約10度まで冷やすと色が変化する示温インキを使用しており、缶表面には桜をモチーフにした春限定のデザインが施されています。視覚的にも季節感を楽しめる仕様です。アルコール度数は5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　冷やすと缶のデザインが変化する「キリン一番搾り 350ml×24本 限定春デザイン缶」が、現在開催中のAmazonタイムセールで20％割引となっています。

　1本あたり約187円で購入できるので、Amazonタイムセールの対象となっているこの機会に、まとめ買いを検討しては？

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンでキリン一番搾り 350ml×24本 限定春デザイン缶を入手

※価格は税込み表記です。

