人気の台湾発シングルモルトを手軽に！ “カバラン”のハイボール缶が21％オフ、AmazonスマイルSALE

「カバラン バー カクテル DRY シングルモルトハイボール 320ml×24本」が
Amazonスマイルセールに登場！
台湾発のシングルモルトウイスキーで知られるカバランの「カバラン バー カクテル DRY シングルモルトハイボール 320ml×24本」が、現在開催中のAmazonスマイルセールの対象商品となっています。
Amazonスマイルセールでは、過去価格6,086円から21％オフとなる4,798円で販売されており、1本あたりの価格は約200円です。
「カバラン バー カクテル DRY シングルモルトハイボール」の特徴
Amazon商品ページより
「カバラン バー カクテル DRY シングルモルトハイボール」は、カバラン・クラシック・シングルモルト・ウイスキーと炭酸のみで作られたハイボールです。ウイスキー原酒がもたらす熟成感のあるコクと、フルーティーな風味のバランスを意識した味わいとされています。
ベースとなる原酒は、台湾のカバラン蒸留所で製造されています。同蒸留所は、東京ウイスキー＆スピリッツコンペティションで年間世界最優秀蒸留所賞を受賞するなど、国際的な評価を受けていることで知られています。
原料には、台湾「雪山」山麓の伏流水が使用されています。アルコール度数は6％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「カバラン バー カクテル DRY シングルモルトハイボール 320ml×24本」は、原酒の特徴を生かした製法が採用されている商品です。
現在開催中のAmazonスマイルセールでは、21％オフで購入でき、1本あたり約200円とケース買いしやすい価格になっています。Amazonスマイルセール期間中に、まとめて購入しては？
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
