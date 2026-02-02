XBOX360のソフトをコンプリートした私がオススメ！ 令和だからこそ『まものろKAI! ~まもるクンは呪われてしまった! 』で遊べ！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。

私の趣味はゲーム収集ですが、特にXBOX360に関しては全タイトル（725本）をコンプリートするくらいには収集癖があります。XBOX360で遊んだゲームが新ハードで復刻されると、そのたびについつい買ってしまうんですね。

そんな私が今回オススメしたいゲームタイトルは、“呪い”にまつわるもの。最近では人気漫画「呪術廻戦」を思い浮かべる方が多いと思いますが、そこはオールドルーキーの私らしく「まものろKAI! ~まもるクンは呪われてしまった! ~ 特装版 冥界再会箱」です。

PS5の参考価格は9,900円ですが、今なら19%オフの7,999円でAmazonから購入できます。なお、Switch版は、過去価格7,582円のところ、10%オフの6,817円です。

ゲームセンター・家庭用ゲームで人気を博した知る人ぞ知る名作シューティング「まもるクンは呪われてしまった！」が令和に復活。BGMの「YO-KAI Disco」がニコニコ動画でバズったこともあり、曲だけは知っているという人も多いですね。

2008年にゲームセンターで稼働した「アーケードモード」、2009年の家庭用版で追加された「ストーリーモード」、2011年の家庭用版で追加された「冥界活劇ワイド版」と、歴代全ゲームモードと過去のキャラクター衣装・ミッションDLCをすべて収録しています。

先述の大ヒットナンバー「YO-KAI Disco」を始め、オリジナル版から過去のアレンジバージョンまでの全BGMを収録。モード別・ステージ別に好きなバージョンのBGMで遊べるカスタム機能と、全曲視聴できるサウンドテストを搭載。そして原作コンポーザー・安井洋介による新テーマBGMも収録しています。

私は今でもXBOX360版を引っ張り出して遊ぶことがありますが、購入したときには販売元が倒産しており、DLCが使えなくなっていて悲しかった……。しかし、こちらの「「まものろKAI! ~まもるクンは呪われてしまった! ~ 特装版 冥界再会箱」にはすべてのDLCが入っています。当時同じ悲しみを経験した方、追加キャラを使えるチャンスですよ！