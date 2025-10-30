セガは10月30日、対戦型格闘アクション「Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage」を配信開始した。対応プラットフォームはPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）となる。

Nintendo Switch 2版は今冬配信予定

本作は、3D格闘ゲーム「バーチャファイター」シリーズの最新作。プラットフォームの垣根を超えたクロスプレイに加え、待望のロールバックネットコードにも対応。全世界のプレイヤーと、よりスムーズでより深い、白熱のバトルを楽しめる。

2025年1月に発売したPC（Steam）版「Virtua Fighter 5 R.E.V.O.」を持っている人は、追加費用無しで無償アップデートされる。ただ、アップデート後はクロスプレイ設定画自動的に【無効】になる不具合が確認されているそうなので、注意しよう。

追加要素の目玉は、ひとりでじっくり楽しめる新モード「World Stage」の実装。世界各地で開催される大会を舞台に、数々の強豪と戦い抜く。ゲーム中には、実在の有名プレイヤーもCPUとなって登場するのが特徴だ。

また、自身のプレイだけでなく、他プレイヤーのリプレイも閲覧できる「リプレイ機能」や、自由に設定可能な「トレーニングモード」を搭載。初めて「バーチャファイター」をプレイする人も、久しぶりにプレイする人にも安心のサポート機能が充実しているという。

さらに、プレイヤーの前に立ちはだかってきた“最後の敵”「デュラル」が、ついにダウンロードコンテンツ（有償880円）でプレイアブルキャラクターとして登場。国籍やプレイスタイルなど、すべてが謎に包まれたキャラクターを、自らの手で操れる。

ユーザーからは「ワールドステージ超楽しい」「これはバーチャ初心者に最適なモード」「Switch 2版でも人気が出るといいな」など、好印象な声が寄せられている。

【ゲーム情報】

タイトル：Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

ジャンル：対戦型格闘アクション

配信：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam）

配信日：配信中（2025年10月30日）※Nintendo Switch 2版は今冬予定

価格：

スタンダードエディション：2500円

30thアニバーサリー・エディション：6980円

プレイ人数：1～2人（オンライン時：最大16人※）

※ルームマッチにて、ホストが観戦者としてルームを作成した時のみ17人（観戦者1人＋16人）のプレイとなります。

CERO：B（12才以上対象）

©SEGA