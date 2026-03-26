セガは3月26日、Nintendo Switch 2用ソフト『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』をニンテンドーeショップにて配信開始した。ダウンロード専売で、価格はスタンダードエディションが2500円／30thアニバーサリー・エディションが6980円だ。

▼Switch 2『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』の購入はこちら！

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000102124

また、PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2向けの無料体験版も、本日より配信を開始している。

▼無料体験版のダウンロードはこちら！

PS Store：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA35874_00-VF5REVODEMO00001

Microsoft Store：https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/virtua-fighter-5-revo-world-stage/9NLNT7RD9BFP?msockid=0701a59b4b4b66de023db3964a13673e

ニンテンドーeショップ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000102124

■『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』無料体験版を配信中！

PS5／XSX|S／Switch 2向けに配信中の無料体験版では、実在のトッププレイヤーを再現したCPUと対戦できる新規1人用モード「World Stage」をはじめ、オフラインで楽しめる各種モードを体験できる。

【プレイ可能な内容】

・世界各地の実在有名プレイヤーCPUと戦う新1人用モード「World Stage」の一部

・全8ステージで構成された、CPU対戦型1人用モード「アーケード」

・シリーズ未経験の方でも安心して学べる1人用モード「トレーニング」

★注意事項

・体験版のセーブデータは、『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』製品版へ引き継ぐことはできません。

・体験版で使用できるキャラクターは、「ジャッキー・ブライアント」「ウルフ・ホークフィールド」「アイリーン」「パイ・チェン」「日守 剛」「ジャン 紅條」の6名です。

・体験版の「トレーニング」モードでは、フリートレーニングはプレイできません。

■Switch 2版『30thアニバーサリーエディション』も発売中！

「バーチャファイター」の誕生から30周年を記念した限定版『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30thアニバーサリーエディション』を発売中。30周年を記念した水着コスチュームや、ファン必見の設定資料集、サウンドトラックなど、ここでしか手に入らないアイテムを多数収録している。

《30thアニバーサリーエディション 内容》

●Nintendo Switch 2『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』本編

●VF30周年記念 水着コスチュームセット

●VF30周年 アニバーサリーサウンドコレクション

●VF30周年記念 秘蔵設定資料集

●DLC レジェンダリーパック＆「龍が如く」シリーズコラボパック

●アニバーサリーエディション スペシャル称号

■『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』 Ver.1.10アップデートを配信

本日、『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』のVer.1.10アップデートを配信。今回のアップデートでは、不具合修正に加え、一部バトルシステムの調整およびキャラクターバランスの調整を実施している。アップデート内容の詳細は、バーチャファイター オフィシャルウェブポータルにて確認してほしい。

■ドズル社・ぼんじゅうるさん「50勝するまで終われません!!」配信＆応援キャンペーン開催！

2026年3月27日22時より、ゲーム実況グループ「ドズル社」所属・ぼんじゅうるさんによるYouTube配信企画「50勝するまで終われません!!」を実施する。生粋の「バーチャファイター」プレイヤーとして知られるぼんじゅうるさんが、オンライン対戦で50勝を達成するまで挑戦を続ける耐久配信を予定している。ぜひ、チェックしてみよう。

【ぼんじゅうる 50勝するまで終われません!!】

配信日時：2026年3月27日22時～ ※終了時間未定

配信URL：https://youtube.com/live/7vrw7AXK5bk

また、配信にあわせて連動キャンペーンを実施する。応募した人の中から抽選で3名に、「ぼんじゅうる直筆サイン入りTシャツ＆ぬいぐるみ」をプレゼント。応募締切日は、2026年4月2日23時59分まで。

【応募方法】

1.バーチャファイター公式X（@vf_official）をフォロー

2.対象投稿を引用リポストし、ハッシュタグ「#ぼんさん勝ってんすか」を付けて配信の感想を投稿

対象投稿：https://x.com/vf_official/status/2036968878341824759?s=20