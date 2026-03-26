Ver.1.10アップデートも同時配信
Switch 2版『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』が本日配信！無料体験版も同時配信
セガは3月26日、Nintendo Switch 2用ソフト『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』をニンテンドーeショップにて配信開始した。ダウンロード専売で、価格はスタンダードエディションが2500円／30thアニバーサリー・エディションが6980円だ。
▼Switch 2『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』の購入はこちら！
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000102124
また、PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2向けの無料体験版も、本日より配信を開始している。
▼無料体験版のダウンロードはこちら！
PS Store：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA35874_00-VF5REVODEMO00001
Microsoft Store：https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/virtua-fighter-5-revo-world-stage/9NLNT7RD9BFP?msockid=0701a59b4b4b66de023db3964a13673e
ニンテンドーeショップ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000102124
■『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』無料体験版を配信中！
PS5／XSX|S／Switch 2向けに配信中の無料体験版では、実在のトッププレイヤーを再現したCPUと対戦できる新規1人用モード「World Stage」をはじめ、オフラインで楽しめる各種モードを体験できる。
【プレイ可能な内容】
・世界各地の実在有名プレイヤーCPUと戦う新1人用モード「World Stage」の一部
・全8ステージで構成された、CPU対戦型1人用モード「アーケード」
・シリーズ未経験の方でも安心して学べる1人用モード「トレーニング」
★注意事項
・体験版のセーブデータは、『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』製品版へ引き継ぐことはできません。
・体験版で使用できるキャラクターは、「ジャッキー・ブライアント」「ウルフ・ホークフィールド」「アイリーン」「パイ・チェン」「日守 剛」「ジャン 紅條」の6名です。
・体験版の「トレーニング」モードでは、フリートレーニングはプレイできません。
■Switch 2版『30thアニバーサリーエディション』も発売中！
「バーチャファイター」の誕生から30周年を記念した限定版『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30thアニバーサリーエディション』を発売中。30周年を記念した水着コスチュームや、ファン必見の設定資料集、サウンドトラックなど、ここでしか手に入らないアイテムを多数収録している。
《30thアニバーサリーエディション 内容》
●Nintendo Switch 2『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』本編
●VF30周年記念 水着コスチュームセット
●VF30周年 アニバーサリーサウンドコレクション
●VF30周年記念 秘蔵設定資料集
●DLC レジェンダリーパック＆「龍が如く」シリーズコラボパック
●アニバーサリーエディション スペシャル称号
■『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』 Ver.1.10アップデートを配信
本日、『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』のVer.1.10アップデートを配信。今回のアップデートでは、不具合修正に加え、一部バトルシステムの調整およびキャラクターバランスの調整を実施している。アップデート内容の詳細は、バーチャファイター オフィシャルウェブポータルにて確認してほしい。
■ドズル社・ぼんじゅうるさん「50勝するまで終われません!!」配信＆応援キャンペーン開催！
2026年3月27日22時より、ゲーム実況グループ「ドズル社」所属・ぼんじゅうるさんによるYouTube配信企画「50勝するまで終われません!!」を実施する。生粋の「バーチャファイター」プレイヤーとして知られるぼんじゅうるさんが、オンライン対戦で50勝を達成するまで挑戦を続ける耐久配信を予定している。ぜひ、チェックしてみよう。
【ぼんじゅうる 50勝するまで終われません!!】
配信日時：2026年3月27日22時～ ※終了時間未定
配信URL：https://youtube.com/live/7vrw7AXK5bk
また、配信にあわせて連動キャンペーンを実施する。応募した人の中から抽選で3名に、「ぼんじゅうる直筆サイン入りTシャツ＆ぬいぐるみ」をプレゼント。応募締切日は、2026年4月2日23時59分まで。
【応募方法】
1.バーチャファイター公式X（@vf_official）をフォロー
2.対象投稿を引用リポストし、ハッシュタグ「#ぼんさん勝ってんすか」を付けて配信の感想を投稿
対象投稿：https://x.com/vf_official/status/2036968878341824759?s=20
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