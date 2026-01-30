糖質ゼロの限定アンバーエールがAmazonスマイルセールで20％オフ！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「パーフェクトサントリービール アンバーエール 350ml 24本」

がAmazonスマイルセールに登場！

「パーフェクトサントリービール アンバーエール 350ml 24本」は、糖質ゼロを特徴とするPSBブランドから登場した限定のアンバーエールです。

現在開催中のAmazonスマイルセールでは、本商品が対象となり、過去価格5,267円から20％割引の4,198円で販売されています。1本あたりの価格は約175円です。

「パーフェクトサントリービール アンバーエール」の特徴

「パーフェクトサントリービール アンバーエール」は、糖質ゼロでありながら、本格的なビールの飲みごたえを追求した商品です。

上質で深いコクが特長とされるダイヤモンド麦芽を一部に使用し、芳ばしい麦の香りとスッキリとした後味のキレを両立しているといいます。

複数種類の濃色麦芽を使用することで、アンバーエールらしい香りのふくらみを表現している点も特徴です。さらに、エール酵母由来の醸造香が調和することで、香りに奥行きを持たせているとされています。アルコール度数は5.5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

「パーフェクトサントリービール アンバーエール 350ml 24本」は、糖質ゼロと飲みごたえの両立を掲げた限定商品です。現在開催中のAmazonスマイルセールでは、24本入りケースが20％割引となっており、1本あたり約175円で購入できます。

Amazonスマイルセールで、価格が下がっている今のうちにチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。