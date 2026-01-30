アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第97回
糖質ゼロの限定アンバーエールがAmazonスマイルセールで20％オフ！
2026年01月30日 20時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「パーフェクトサントリービール アンバーエール 350ml 24本」
がAmazonスマイルセールに登場！
「パーフェクトサントリービール アンバーエール 350ml 24本」は、糖質ゼロを特徴とするPSBブランドから登場した限定のアンバーエールです。
現在開催中のAmazonスマイルセールでは、本商品が対象となり、過去価格5,267円から20％割引の4,198円で販売されています。1本あたりの価格は約175円です。
「パーフェクトサントリービール アンバーエール」の特徴
Amazon商品ページより
「パーフェクトサントリービール アンバーエール」は、糖質ゼロでありながら、本格的なビールの飲みごたえを追求した商品です。
上質で深いコクが特長とされるダイヤモンド麦芽を一部に使用し、芳ばしい麦の香りとスッキリとした後味のキレを両立しているといいます。
複数種類の濃色麦芽を使用することで、アンバーエールらしい香りのふくらみを表現している点も特徴です。さらに、エール酵母由来の醸造香が調和することで、香りに奥行きを持たせているとされています。アルコール度数は5.5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「パーフェクトサントリービール アンバーエール 350ml 24本」は、糖質ゼロと飲みごたえの両立を掲げた限定商品です。現在開催中のAmazonスマイルセールでは、24本入りケースが20％割引となっており、1本あたり約175円で購入できます。
Amazonスマイルセールで、価格が下がっている今のうちにチェックしてみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第98回
グルメ【1本約187円】季節限定「一番搾り とれたてホップ」がAmazonスマイルセールで安い！
-
第95回
グルメ【13％オフ】「本麒麟 500ml×24本」がAmazonスマイルセールで安い
-
第93回
グルメ【1本約104円】機能性ノンアル「からだを想う オールフリー」Amazonで21％オフ！
-
第92回
グルメ安くない!? アサヒ「スーパードライ」3.5％ビールが1本約187円で買える！
-
第91回
グルメ苦味を楽しむビールが19％オフ！ アサヒ「ザ・ビタリスト」がAmazonスマイルセールに登場
-
第90回
グルメ大正生まれの「サクラビール」を復刻。Amazonスマイルセールで24本セットがお得に！
-
第89回
グルメ余韻を楽しむ限定プレモル24本がAmazonタイムセールで21％オフ！
-
第88回
グルメ【20％オフ】冷やすと桜が浮き出る春限定「キリン一番搾り」がAmazonタイムセールでお得に
-
第87回
グルメ雑味を抑えた「黒ラベル EXTRA THINK」がAmazonタイムセールで17％オフ
-
第86回
グルメ季節限定「一番搾り とれたてホップ生ビール」が15％オフ！ Amazonタイムセール情報
- この連載の一覧へ