バンダイナムコエンターテインメントは1月23日、ドラマティック探索アクションRPG『コードヴェインII（CODE VEIN II）』［PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、キャラクターカスタマイズ無料体験版「『CODE VEIN II』 Character Creator Demo」を配信開始した。

ゲームの発売日は2026年1月29日予定［PC（Steam）版は1月30日］、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8910円。そのほかのエディションも用意されているので、下記を確認してほしい。

キャラクターカスタマイズ体験版では、『コードヴェインII』のキャラクターカスタマイズとフォトモードを体験可能。理想の吸血鬼ハンターを作成し、旅立ちの準備を行おう。キャラクター作成後は、マグメル島の拠点にてフォトモードを楽しめる。

作成したキャラクターの外見は、『コードヴェインII』本編へ引継ぎ可能となっているので、ぜひ製品版の発売前に前作より進化したキャラクターカスタマイズとフォトモードを楽しもう。

※製品版への引継ぎ方法および詳細については『コードヴェインII』公式サイトをご確認ください。

■『コードヴェインII』最新映像紹介

最新映像として、『コードヴェインII』 15秒CM【バディ編】を公開中。今作で出会うバディキャラクターたちとの物語や絆を感じる映像となっているので、ぜひお楽しみに

また、2026年1月21日に行われた「『CODE VEIN II 情報局』もうすぐ発売！スペシャル生配信」のアーカイブも公開中。ゲストに石見舞菜香さん、木島隆一さん、スタンミじゃぱんさんを迎え、キャラクターカスタマイズやボス戦チャレンジに挑んでいる。

プレゼントキャンペーンも実施中なので、ぜひ確認しよう。

▼15秒CMはこちら

https://youtu.be/UL1GYyFQYtU?si=EFwqwatuGJACWeIP

▼CODE VEIN II 情報局 もうすぐ発売！スペシャル生配信

■『コードヴェインII』PR配信のお知らせ

『コードヴェインII』のアーリーアクセスおよび発売を記念し、2名の配信者のPR配信が決定。本作のアクションやストーリー、そしてバディキャラクターたちとの出会いが気になる人はぜひともチェックしよう。

※ネタバレを含む場合がありますので、視聴の際はご注意ください。

※ストーリー本編が気になる方は発売後にご視聴ください。

●2026年1月27日

20時～：ホロライブ所属白銀ノエル生配信 ※ネタバレ含む可能性あり

■2026年1月29日

19時30分～：灯里愛夏＠ヴイアラ生配信 ※ネタバレ含む可能性あり

※各動画の公開、配信は予定です。

※スケジュール・内容は予告なく変更になる場合がございます。

【ゲーム情報】

タイトル：CODE VEIN II

ジャンル：ドラマティック探索アクションRPG

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年1月29日予定 ※Steam版は1月30日

価格：

通常版：8910円（パッケージ版／ダウンロード版）

Deluxe Edition：1万1550円（ダウンロード版）

Ultimate Edition：1万2650円（ダウンロード版）

※Deluxe Edition／Ultimate Editiomはアーリーアクセス権が付き1月27日よりプレイ可能。

CERO：D（17歳以上対象）

CODE VEIN II & ©Bandai Namco Entertainment Inc

※画面は開発中のものです。