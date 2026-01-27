バンダイナムコエンターテインメントは1月27日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）にて発売予定のドラマティック探索アクションRPG『CODE VEIN II』について、一部ダウンロード版のアーリーアクセスと一部パッケージ限定版の先行販売を開始した。また、ローンチトレーラーも公開している。

本トレーラーでは、主人公が背負う使命と、キャラクターたちとのドラマについて触れている。ぜひチェックして、本編を楽しもう。

ゲームの発売日は、2026年1月29日＜PC（Steam）版は1月30日＞。アーリーアクセス権がつくDeluxe Editionの価格は1万1550円、Ultimate Editionは1万2650円となる。

▼ローンチトーレ―ラー

https://youtu.be/6uR6MdngB_U

■アーリーアクセスおよびパッケージ限定版の先行発売開始！

本日2026年1月27日より『CODE VEIN II』のアーリーアクセスおよびパッケージ限定版の先行販売が開始している。ダウンロード版の「Ultimate Edition」「Deluxe Edition」を購入するとゲームを一足早くプレイできる、アーリーアクセスが可能だ。

「Ultimate Edition」では、前作『CODE VEIN』のキャラクターコスチュームセットも入手可能なので、ぜひそれぞれの製品についても確認しよう。

またアーリーアクセスとあわせて、アップデートファイルを配信している。オブジェクトやエフェクトの修正が含まれているので、インターネットへ接続後ダウンロードしたのち、ゲームをプレイしよう。

▼製品詳細については『CODE VEIN II』公式サイトをチェック！

https://code-vein.com/cv2/

▼アップデートファイルについての詳細は以下より確認を！

https://code-vein.com/contents/?p=460

■『CODE VEIN II』 Character Creator Demo配信中！

キャラクターカスタマイズ体験版では、『CODE VEIN II』のキャラクターカスタマイズとフォトモードを体験できる。理想の吸血鬼ハンターを作成し、旅立ちの準備を行おう。キャラクター作成後は、マグメル島の拠点にてフォトモードを楽しむことが可能。

作成したキャラクターの外見は、『CODE VEIN II』本編へ引継ぎ可能となっているので、ぜひ製品版の発売前に前作より進化したキャラクターカスタマイズとフォトモードを楽しもう。

▼製品版への引継ぎ方法および詳細については『CODE VEIN II』公式サイトを確認！

https://code-vein.com/cv2/special/character_creator_demo.php

【ゲーム情報】

タイトル：CODE VEIN II

ジャンル：ドラマティック探索アクションRPG

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年1月29日予定 ※Steam版は1月30日

価格：

通常版：8910円（パッケージ版／ダウンロード版）

Deluxe Edition：1万1550円（ダウンロード版）

Ultimate Edition：1万2650円（ダウンロード版）

※Deluxe Edition／Ultimate Editiomはアーリーアクセス権が付き1月27日よりプレイ可能。

CERO：D（17歳以上対象）

CODE VEIN II & ©Bandai Namco Entertainment Inc

※画面は開発中のものです。