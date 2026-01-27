このページの本文へ

アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第91回

苦味を楽しむビールが19％オフ！ アサヒ「ザ・ビタリスト」がAmazonスマイルセールに登場

2026年01月27日 20時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

「ザ・ビタリスト THE BITTER-IST 350ml×24本」がAmazonスマイルセールに登場！

　アサヒビール「ザ・ビタリスト THE BITTER-IST 350ml×24本」が、Amazonスマイルセールの対象商品として販売されています。

　今回のAmazonスマイルセールでは、過去価格5,533円から19％オフとなり、販売価格は4,498円です。24本セットのため、1本あたりの価格は約187円となっています。

アマゾンでザ・ビタリスト THE BITTER-IST 350ml×24本を入手

「ザ・ビタリスト THE BITTER-IST」の特徴
Amazon商品ページより

　「ザ・ビタリスト THE BITTER-IST」は、様々な経験を重ねてきた大人に向けて、苦味のうまさを味わうことをテーマにしたビールです。ビール本来の「うまさ」の原点として苦味に着目し、爽快な苦味とすっきりとした後味が特長とされています。

　ホップには、爽やかな香りと苦味が特長の「タラス」と「ヘルスブルッカー」を一部使用し、「スーパードライ」でも使われている318号酵母によってキレのある味わいを実現しているといいます。アルコール度数は6％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　「ザ・ビタリスト THE BITTER-IST 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonスマイルセールで、過去価格から19％オフの4,498円で販売されています。

　苦味を重視したビールを試したい人は、期間限定のAmazonスマイルセールの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンでザ・ビタリスト THE BITTER-IST 350ml×24本を入手

※価格は税込み表記です。

