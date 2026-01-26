アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第89回
余韻を楽しむ限定プレモル24本がAmazonタイムセールで21％オフ！
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
「ザ・プレミアム・モルツ 優美な余韻 350ml 24本」がAmazonタイムセールに登場！
サントリーの期間限定商品「ザ・プレミアム・モルツ 優美な余韻 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。
今回のAmazonタイムセールでは21％割引が適用され、参考価格6,045円のところ、4,799円で販売されており、1本あたりの価格は約200円です。
「ザ・プレミアム・モルツ 優美な余韻」の特徴
Amazon商品ページより
「ザ・プレミアム・モルツ 優美な余韻」は、素材と製法にこだわるプレミアムモルツブランドから登場した期間限定ビールです。チェコおよびその周辺国で収穫・製麦されたダイヤモンド麦芽を使用し、天然水醸造によって仕上げられています。
心地よい余韻につながる白ブドウのような華やかで気品ある香りと、やわらかな苦味のある味わいが特長とされています。
パッケージは、ゆったりとした自分時間への没入感をテーマに、幻想的な空間に包まれた優美な世界観を表現したデザインです。アルコール度数は5.5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
期間限定で展開されている「ザ・プレミアム・モルツ 優美な余韻」は、現在開催中のAmazonタイムセールにより21％割引で購入できます。
現在開催中のAmazonタイムセールを活用し、まとめ買いを検討しては？
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
