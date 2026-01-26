アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第88回
【20％オフ】冷やすと桜が浮き出る春限定「キリン一番搾り」がAmazonタイムセールでお得に
2026年01月26日 20時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
「キリン一番搾り ビール350ml×24本 限定春デザイン缶」がAmazonタイムセールに登場！
キリンビールの「キリン一番搾り ビール350ml×24本 限定春デザイン缶」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象商品となっています。
今回のAmazonタイムセールでは20％割引が適用され、過去価格5,652円のところ、4,498円で販売されています。1本あたりの価格は約187円です。
「キリン一番搾り ビール350ml×24本」の特徴
Amazon商品ページより
「キリン一番搾り生ビール」は、最初に流れる一番搾り麦汁だけを使用する製法を採用したビールです。麦芽本来のうまみを引き出し、調和の取れた味わいが特長とされています。アルコール度数は5％です。
「キリン一番搾り 限定春デザイン缶」のパッケージには、約10度まで冷やすことで色が変化する示温インキが使われており、缶を冷やすと桜の花びらが浮かび上がる春限定のデザインとなっています。季節感を楽しめる仕様として、期間限定で展開されている商品です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
春限定デザインの「キリン一番搾り ビール350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで20％割引となっています。
冷やすと色が変わる期間限定デザイン缶を採用し、春の季節感を感じられる商品となっています。このAmazonタイムセールのタイミングでチェックしては？
