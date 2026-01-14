あまおうの美味しさギュギュっと詰まったふわもちマシュマロ

ブランド苺の代表格「あまおう」。その美味しさを詰め込んだマシュマロが日本各地の素材や伝統菓子を小袋菓子にした「おやつTIMES」の新商品として登場します。

あまおう苺のジャムが詰まったマシュマロ

日本各地の素材や伝統菓子を小袋菓子にした『おやつTIMES』の新商品「福岡のあまおう苺マシュマロ」が、2026年 1月27日（火）より、東京駅グランスタ丸の内店をはじめとした「地産品ショップ のもの」などで発売されます。

福岡のあまおう苺マシュマロ

価格：￥298（税込）

福岡県産あまおう苺のジャムを、独自製法で空気を抱き込みながら生地に入れて、ふわっとしながらも大きな粒で弾力のある食感のマシュマロに仕上げています。

販売箇所

・地産品ショップ のもの（上野店、エキュート秋葉原店、東京駅グランスタ丸の内店）

・ECショップ（お取り寄せきっぷJRE MALL店）https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s002