アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第87回
雑味を抑えた「黒ラベル EXTRA THINK」がAmazonタイムセールで17％オフ
2026年01月25日 19時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「黒ラベル EXTRA THINK 350ml×24」がAmazonタイムセールに登場！
「黒ラベル EXTRA THINK 350ml×24」は、サッポロ生ビール黒ラベルのシリーズ商品として展開されている缶ビールです。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格5,415円から17％オフとなり、4,498円で販売されています。1本あたりの価格は約187円です。
「黒ラベル EXTRA THINK」の特徴
Amazon商品ページより
「黒ラベル EXTRA THINK」は、サッポロビール独自開発の「旨さ長持ち麦芽」を使用し、黒ラベルらしい「生のうまさ」を維持しながら、研ぎ澄まされたうまさを追求した商品です。
氷点下で熟成させることで雑味を低減し、高発酵度により爽快な喉ごしを実現していると説明されています。
黒ラベルシリーズの特徴である、ひと口目から飲み終わる瞬間まで続くすっきりとした飲み心地をうたいます。アルコール度数は5.5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「黒ラベル EXTRA THINK 350ml×24」が、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格となっています。
ケース買いを検討している人は、Amazonタイムセールの機会に購入してはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第86回
グルメ季節限定「一番搾り とれたてホップ生ビール」が15％オフ！ Amazonタイムセール情報
-
第85回
グルメ【家飲み定番】「角ハイボール」24本がAmazonタイムセールで16％オフ
-
第84回
グルメキリン「一番搾り ホワイトビール」がAmazonタイムセールに登場！ 24本セットがお得に
-
第83回
グルメキリンのプレミアムビールが1本約200円！ 「GOOD ALE」がAmazonタイムセール対象に
-
第82回
グルメ季節限定ビールがお得に！ キリン「一番搾り とれたてホップ生ビール」24本が14％オフ
-
第81回
グルメまとめ買いで550円オフ！ 「金麦 ザ・ラガー」48本がAmazonで今だけセール価格
-
第80回
グルメ糖質ゼロと飲みごたえを両立！ パーフェクトサントリービールがAmazonタイムセールに登場
-
第79回
グルメかわいい動物カップの純米酒！ 高砂酒造「ずZOOっと旭山」がAmazonタイムセールで割引
-
第78回
グルメ南仏赤ワインが15％オフ、Amazonタイムセールで注目の1本
-
第77回
グルメイタリア老舗ビールが29％オフ！ 「モレッティ 330ml瓶×6本」がAmazonタイムセールに登場
- この連載の一覧へ