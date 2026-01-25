雑味を抑えた「黒ラベル EXTRA THINK」がAmazonタイムセールで17％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「黒ラベル EXTRA THINK 350ml×24」がAmazonタイムセールに登場！

「黒ラベル EXTRA THINK 350ml×24」は、サッポロ生ビール黒ラベルのシリーズ商品として展開されている缶ビールです。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格5,415円から17％オフとなり、4,498円で販売されています。1本あたりの価格は約187円です。

「黒ラベル EXTRA THINK」の特徴

Amazon商品ページより

「黒ラベル EXTRA THINK」は、サッポロビール独自開発の「旨さ長持ち麦芽」を使用し、黒ラベルらしい「生のうまさ」を維持しながら、研ぎ澄まされたうまさを追求した商品です。

氷点下で熟成させることで雑味を低減し、高発酵度により爽快な喉ごしを実現していると説明されています。

黒ラベルシリーズの特徴である、ひと口目から飲み終わる瞬間まで続くすっきりとした飲み心地をうたいます。アルコール度数は5.5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

「黒ラベル EXTRA THINK 350ml×24」が、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格となっています。

ケース買いを検討している人は、Amazonタイムセールの機会に購入してはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。