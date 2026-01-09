コーエーテクモゲームスは1月8日より、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、ほかのプレイヤーと駅や公園に配置された「城」を取りあうイベント「攻城戦 第16期」を開催中。開催期間は、2026年1月29日12時59分まで。

攻城成功城数ランキング期間は、1月22日13時～1月29日12時59分まで。結果確認期間は、1月29日13時～2月5日12時59分までだ。

【「攻城戦 第15期」からの変更点】

◆イベント開始時、および城ランク更新後に空城リストを1時間使用できないように調整

※フィールドの城をタップして入城することはできます。

◆「攻城Lvパック・上」の商品内容を調整

◆防衛リストにて、防衛報酬が上限となった城がある場合に通知を追加

◆1日以上の防衛時間が日単位ではなく、時間単位で表示されるように調整

◆防衛リストで士気を回復した後などに、スクロールバーの位置を保存するように調整

詳細は、ゲーム内お知らせやヘルプを確認してほしい。

【獲得できる報酬の例】

・挑戦報酬

＜武将紹介：平塚為広＞

豊臣家臣。小田原征伐などに従軍した。関ヶ原合戦では西軍に属し、病の大谷吉継に代わって大谷軍を率いた。

※戦法効果は覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

・攻城Lv報酬

・攻城成功城数ランキング-城ランク別

・攻城成功城数ランキング-総合

・城主ランキング-名城別

【イベントログインボーナス/パネルミッション／パック販売】

「おにぎり・期限 第16期」などがもらえるイベントログインボーナス、SSR【捨つる命】平塚為広の武将友好度などを獲得できるパネルミッションの開催、攻城戦に役立つアイテムの入った「攻城戦パック」の販売、攻城Lvや攻城挑戦回数が規定の数に到達すると一定期間購入できる「攻城Lvパック」などの販売を商店にて実施中。詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。

■SSR【篤信の友将】大谷吉継が新登場！ ピックアップ武将を選択可能な「特別登用・攻城戦 第16期」開催！

攻城戦開催にあわせ「特別登用・攻城戦 第16期」を開催中。開催期間は、2026年1月29日12時59分まで。「特別登用・攻城戦 第16期」では、攻城戦・天下争覇用特性を持つ初期威名900のSSR武将の中から1名をピックアップ武将として選択可能。

ピックアップ武将の候補には、今回初登場となるSSR【篤信の友将】大谷吉継も含まれる。

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には、武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：大谷吉継＞

豊臣家臣。小田原征伐などに従軍した。主に政治や経済方面で活躍したほか、軍略にも優れ、秀吉に「百万の軍勢を預けて指揮させてみたい」と評された。

■「鷹狩くじ・毛利輝元 ‘26新春」開催！

武将友好度やさまざまなアイテムをランダムで獲得できる「鷹狩くじ」を開催中。鷹狩くじは専用のくじ券のほか、無償小判でも引くことができる。開催期間は、2026年1月15日12時59分まで。

・くじ内容

「鷹狩くじ券・毛利輝元 ‘26新春」1枚、または小判500枚で1回くじが引ける。10回ごとに「大当たり」以上が確定。100回くじを引くと「特等」確定となる。

※100回引くと上記カウントはリセットされます。

＜目玉アイテム（一例）＞

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：毛利輝元＞

毛利隆元の嫡男。祖父・元就の死後、毛利家を継ぎ、秀吉の下では五大老の1人となる。関ヶ原合戦では西軍総大将の座に就くが、戦場に出ることはなかった。

・鷹狩くじパック販売

鷹狩くじの開催を記念し、「鷹狩くじ券・毛利輝元 ‘26新春」や「SSR900確定登用札・2の欠片」などが入った各種「鷹狩くじパック」を販売。

■ご当地イベント「にっぽん城まつり2026」の開催が決定！

2026年2月28日／3月1日に愛知県名古屋市にて開催される「にっぽん城まつり2026」とコラボしたゲーム内ご当地イベントの開催が決定した。

現地のイベント会場に配置されたご当地スポットを訪問し、パネルミッションを達成することで、称号などのゲーム内アイテムを獲得できる。開催期間は、2026年2月27日13時～3月9日12時59分まで。

※ゲーム内イベントと現地のイベントは開催期間が異なっています。あらかじめご了承ください。

【現地の催し】

ご当地イベントの参加特典として、パネルミッション「にっぽん城まつり(愛知)を訪問」の達成で記念証と『出陣』オリジナルクリアファイル（にっぽん城まつり2026）をプレゼント予定。

記念証の裏面にはシリアルコードが記載されており、案内にしたがってシリアルコードを入力すると「特別登用札」×5を獲得可能だ。受け取り可能時間は、2026年2月28日～3月1日の各10時～17時まで。

※特典は無くなり次第、終了となります。

●受け取り方法

ゲーム内で「にっぽん城まつり2026」のご当地スポットを訪問（チェックイン）した後の画面を、『信長の野望 出陣』ブースにて提示。

【にっぽん城まつりとは】

愛知県は多くの武将の故郷であり、多くの城跡が遺される、「日本の城の中心」ともいえる地。

にっぽん城まつりは、そんな日本の城の中心地から、愛知をはじめ全国のお城の魅力をアカデミックかつ、楽しく発信し、お城を持つ地の観光を盛り上げてゆくことを目的とした“お城のお祭りイベント”だ。開催日時は、2026年2月28日～3月1日の各10時～17時まで。

▼「にっぽん城まつり2026」 公式サイト

https://shiromatsuri.com/

【注意事項】

※ご当地イベントの参加は、メインミッション第2章「合戦の心得」を途中まで進める必要があります。

【ゲーム情報】

タイトル：信長の野望 出陣

ジャンル：位置情報ゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：iOS／Android

対応OS：

iOS：iOS 15以上（iPhone 8 Plus以降のモデル）

iPadOS：iPadOS 15以上、メモリー（RAM）3GB以上

Android：Android 9.0以上、メモリー（RAM）4GB以上

※一部機種を除く

配信日：配信中（2023年8月31日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。