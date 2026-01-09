「鷹狩くじ・毛利輝元‘26新春」も開催！
『信長の野望 出陣』にて「攻城戦 第16期」が開催中！
コーエーテクモゲームスは1月8日より、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、ほかのプレイヤーと駅や公園に配置された「城」を取りあうイベント「攻城戦 第16期」を開催中。開催期間は、2026年1月29日12時59分まで。
攻城成功城数ランキング期間は、1月22日13時～1月29日12時59分まで。結果確認期間は、1月29日13時～2月5日12時59分までだ。
【「攻城戦 第15期」からの変更点】
◆イベント開始時、および城ランク更新後に空城リストを1時間使用できないように調整
※フィールドの城をタップして入城することはできます。
◆「攻城Lvパック・上」の商品内容を調整
◆防衛リストにて、防衛報酬が上限となった城がある場合に通知を追加
◆1日以上の防衛時間が日単位ではなく、時間単位で表示されるように調整
◆防衛リストで士気を回復した後などに、スクロールバーの位置を保存するように調整
詳細は、ゲーム内お知らせやヘルプを確認してほしい。
【獲得できる報酬の例】
・挑戦報酬
＜武将紹介：平塚為広＞
豊臣家臣。小田原征伐などに従軍した。関ヶ原合戦では西軍に属し、病の大谷吉継に代わって大谷軍を率いた。
※戦法効果は覚醒5の状態での表記です。
※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。
※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。
・攻城Lv報酬
・攻城成功城数ランキング-城ランク別
・攻城成功城数ランキング-総合
・城主ランキング-名城別
【イベントログインボーナス/パネルミッション／パック販売】
「おにぎり・期限 第16期」などがもらえるイベントログインボーナス、SSR【捨つる命】平塚為広の武将友好度などを獲得できるパネルミッションの開催、攻城戦に役立つアイテムの入った「攻城戦パック」の販売、攻城Lvや攻城挑戦回数が規定の数に到達すると一定期間購入できる「攻城Lvパック」などの販売を商店にて実施中。詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。
■SSR【篤信の友将】大谷吉継が新登場！ ピックアップ武将を選択可能な「特別登用・攻城戦 第16期」開催！
攻城戦開催にあわせ「特別登用・攻城戦 第16期」を開催中。開催期間は、2026年1月29日12時59分まで。「特別登用・攻城戦 第16期」では、攻城戦・天下争覇用特性を持つ初期威名900のSSR武将の中から1名をピックアップ武将として選択可能。
ピックアップ武将の候補には、今回初登場となるSSR【篤信の友将】大谷吉継も含まれる。
＜武将紹介：大谷吉継＞
豊臣家臣。小田原征伐などに従軍した。主に政治や経済方面で活躍したほか、軍略にも優れ、秀吉に「百万の軍勢を預けて指揮させてみたい」と評された。
■「鷹狩くじ・毛利輝元 ‘26新春」開催！
武将友好度やさまざまなアイテムをランダムで獲得できる「鷹狩くじ」を開催中。鷹狩くじは専用のくじ券のほか、無償小判でも引くことができる。開催期間は、2026年1月15日12時59分まで。
・くじ内容
「鷹狩くじ券・毛利輝元 ‘26新春」1枚、または小判500枚で1回くじが引ける。10回ごとに「大当たり」以上が確定。100回くじを引くと「特等」確定となる。
※100回引くと上記カウントはリセットされます。
＜目玉アイテム（一例）＞
＜武将紹介：毛利輝元＞
毛利隆元の嫡男。祖父・元就の死後、毛利家を継ぎ、秀吉の下では五大老の1人となる。関ヶ原合戦では西軍総大将の座に就くが、戦場に出ることはなかった。
・鷹狩くじパック販売
鷹狩くじの開催を記念し、「鷹狩くじ券・毛利輝元 ‘26新春」や「SSR900確定登用札・2の欠片」などが入った各種「鷹狩くじパック」を販売。
■ご当地イベント「にっぽん城まつり2026」の開催が決定！
2026年2月28日／3月1日に愛知県名古屋市にて開催される「にっぽん城まつり2026」とコラボしたゲーム内ご当地イベントの開催が決定した。
現地のイベント会場に配置されたご当地スポットを訪問し、パネルミッションを達成することで、称号などのゲーム内アイテムを獲得できる。開催期間は、2026年2月27日13時～3月9日12時59分まで。
※ゲーム内イベントと現地のイベントは開催期間が異なっています。あらかじめご了承ください。
【現地の催し】
ご当地イベントの参加特典として、パネルミッション「にっぽん城まつり(愛知)を訪問」の達成で記念証と『出陣』オリジナルクリアファイル（にっぽん城まつり2026）をプレゼント予定。
記念証の裏面にはシリアルコードが記載されており、案内にしたがってシリアルコードを入力すると「特別登用札」×5を獲得可能だ。受け取り可能時間は、2026年2月28日～3月1日の各10時～17時まで。
※特典は無くなり次第、終了となります。
●受け取り方法
ゲーム内で「にっぽん城まつり2026」のご当地スポットを訪問（チェックイン）した後の画面を、『信長の野望 出陣』ブースにて提示。
【にっぽん城まつりとは】
愛知県は多くの武将の故郷であり、多くの城跡が遺される、「日本の城の中心」ともいえる地。
にっぽん城まつりは、そんな日本の城の中心地から、愛知をはじめ全国のお城の魅力をアカデミックかつ、楽しく発信し、お城を持つ地の観光を盛り上げてゆくことを目的とした“お城のお祭りイベント”だ。開催日時は、2026年2月28日～3月1日の各10時～17時まで。
▼「にっぽん城まつり2026」 公式サイト
https://shiromatsuri.com/
【注意事項】
※ご当地イベントの参加は、メインミッション第2章「合戦の心得」を途中まで進める必要があります。
【ゲーム情報】
タイトル：信長の野望 出陣
ジャンル：位置情報ゲーム
配信：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：iOS／Android
対応OS：
iOS：iOS 15以上（iPhone 8 Plus以降のモデル）
iPadOS：iPadOS 15以上、メモリー（RAM）3GB以上
Android：Android 9.0以上、メモリー（RAM）4GB以上
※一部機種を除く
配信日：配信中（2023年8月31日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。