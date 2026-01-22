ディースリー・パブリッシャーは1月22日、同社のNintendo Switch 2 & Nintendo Switchソフトが大特価の「ミッドウィンターセール」をニンテンドーeショップで開催。セール期間は、2026年2月11日まで。

本セールでは、Nintendo Switch 2ソフト『ゼンシンマシンガール』デラックスエディションが初登場。DLC全部入りはもちろん、今なら早期購入特典コスチューム2種類全部が付属 （※1） する。無料体験版 （※2） もあるので、実際にプレイしてからの購入もオススメだ。

さらにSIMPLEシリーズ完全新作『THE ヤンキーブラザー』も初登場。大人気アクションSTG『地球防衛軍4.1』はなんと過去最大割引の60％オフに。そのほか『アイ★チュウ』『あのゲー1+2』など厳選ソフト大幅割引となっているので、お見逃しなく。

以下ではセールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルがお買い得になっているので、全セールタイトルは後述のリストか、下記のリンクにて確認してほしい。

※1）早期特典「お姉チャンバラORIGIN 彩の戦闘服／咲の制服」は2026年3月31日まで付属します。「彩の戦闘服」はデラックスエディション限定特典です。

※2）Nintendo Switch 2 『ゼンシンマシンガール』体験版は製品版と一部仕様が異なります。セーブ機能およびセーブデータ引継ぎ機能はございません。

▼ニンテンドーeショップはこちら！

https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale

■セールタイトルピックアップ

『ゼンシンマシンガール』

●デラックスエディション セール初登場！

9460円 → 6620円（30％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000029725

©2025 YUKE'S

©2025 D3PUBLISHER

『THE ヤンキーブラザー』 セール初登場！

●ゲーム本編

2000円 → 1320円（34％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069576

©2025 ZOC ©2025 D3PUBLISHER

『地球防衛軍4.1』 過去最大割引！

●ゲーム本編

5980円 → 2390円（60％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000037040.html

©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER

■セールタイトルリスト