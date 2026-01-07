冬の駅ナカで暖と小腹を同時に満たせる「豆腐入りスンドゥブ缶」という悪魔的発想の商品が発売

JR東京駅などのエキナカで見かける「acure（アキュア）」の自販機。昨夏は「水ゼリー」が話題になるなど、エキナカにありながら攻めた商品をそろえているんですよね。私も「acure」のペットボトルは、ふたが本体とくっついているので好きです。

そんな「acure」の自販機で、ホット缶飲料「スンドゥブスープ」を販売中。寒さも本格化してきたこの季節、温まるのによさそう…。「会社帰りのちょっと小腹が空いてるときにこれあったら、暖と食を両方満たせるでしょ？」って発想が悪魔的！

自販機は穴場グルメの宝庫

東京駅などJRエキナカの「acure」自販機で、ホット缶飲料「スンドゥブスープ」を販売しています。

スンドゥブスープ

￥160（税込）

容量・容器：170g・缶

「スンドゥブスープ」は、実は3年ぶりの発売。あさりの風味としっかりとした辛さが楽しめます。豆腐入りなので、小腹が空いたときにもちょうどいい！ 家に持って帰って、ご飯を入れれば雑炊としても楽しめます。

