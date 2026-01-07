メローニ首相が来日！国交樹立160周年のメモリアルイヤーにイタリアンなアイテムや食材が揃う「イタリア展2026」開催中！

丸善・丸の内本店でこの時期恒例の「丸善・イタリア展2026」が開催されている。今年は日伊外交関係樹立160周年に当たるメモリアルイヤーで、メローニ首相も来日中というグッドタイミングでの開催だ。

本展示会ではアクセサリー、革製品、雑貨、食品など多彩なイタリア製品に加え、初登場となる衣料品も販売。他では買うことのできない、本展示会だけで購入できる直輸入のアイテムもあり、日常生活をちょっとリッチに演出できる品揃えとなっている。

毎日使うものこそお気に入りの品を使いたい

イタリア製と聞いたとき、どのような印象を持つだろうか。実はイタリア人の感性は比較的日本人の好みに似ている。色の選び方、使い方、その配置など、他の国の製品に比べて違和感なく生活空間に取り入れられるものが多い。本展示会ではテーブルファブリックやキッチン雑貨、陶器といった生活用品が並んでいた。

落ち着きのあるファッショングッズ

今回初登場となる衣料品をはじめ、バッグやアクセサリーといったファッショングッズはしっかりとした発色でありながら落ち着いた配色のアイテムが多く、日本人には使いやすいアイテムが取りそろえられている。

アクセサリー類も充実しており、カメオや金製品など、多数の職人によるアイテムを展示。嫌みがなく、それでいてきちんとその存在を主張してくるアクセサリーが多いように感じた

日本ではなかなか変えない食料品

本展示会ではイタリアの食材も販売されている。毎年人気で売り切れてしまうものも多いという。

日本にいながら地中海の雰囲気を感じられるイタリア展2026は1月20日までの開催。数多くのアイテムを見るだけでも楽しく、ちょっと試してみようかという価格の商品も多いので、気軽に立ち寄ってみるといいだろう。