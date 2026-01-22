計6ラインナップで2026年1月22日より「PFUダイレクト」にて
キートップ1個でHHKB本体が買えちゃう！ 超高級「HHKB漆塗キートップ」発売
2026年01月22日 11時00分更新
本格漆塗りの特製キートップ発売開始
PFUは2026年1月22日よりオンラインショップ「PFUダイレクト」にて、HHKB Professionalシリーズ専用の「漆塗キートップ」を発売する。
これは、石川県の輪島塗工房「大徹八井漆器工房」とのコラボ製品で、「Escキー」「Controlキー」「EscキーとControlキーのセット」の3種。カラバリとして「黒漆」と「溜塗」の2色が用意されている。
輪島塗に用いられる漆は抗菌性・吸湿性・耐久性に優れた素材で、今回の漆塗キートップは、「金粉を加えたこだわりの精製漆を用い、熟練の職人の手によって何層にも塗り重ねることで、深みのある色合いと上品な質感を実現」しているとのこと。
■発売日：2026年1月22日
■商品ラインナップ：
・HHKB Professional専用漆塗Escキー（黒漆）……2万2000円
・HHKB Professional専用漆塗Controlキー（黒漆）……2万4200円
・HHKB Professional専用漆塗Esc＆Controlキーセット（黒漆）……4万4000円
・HHKB Professional専用漆塗Escキー（溜塗）……2万2000円
・HHKB Professional専用漆塗Controlキー（溜塗）……2万4200円
・HHKB Professional専用漆塗Esc＆Controlキーセット（溜塗）……4万4000円