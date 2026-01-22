キートップ1個でHHKB本体が買えちゃう！ 超高級「HHKB漆塗キートップ」発売

本格漆塗りの特製キートップ発売開始

PFUは2026年1月22日よりオンラインショップ「PFUダイレクト」にて、HHKB Professionalシリーズ専用の「漆塗キートップ」を発売する。

これは、石川県の輪島塗工房「大徹八井漆器工房」とのコラボ製品で、「Escキー」「Controlキー」「EscキーとControlキーのセット」の3種。カラバリとして「黒漆」と「溜塗」の2色が用意されている。

輪島塗に用いられる漆は抗菌性・吸湿性・耐久性に優れた素材で、今回の漆塗キートップは、「金粉を加えたこだわりの精製漆を用い、熟練の職人の手によって何層にも塗り重ねることで、深みのある色合いと上品な質感を実現」しているとのこと。