計6ラインナップで2026年1月22日より「PFUダイレクト」にて

キートップ1個でHHKB本体が買えちゃう！ 超高級「HHKB漆塗キートップ」発売

2026年01月22日 11時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

＜輪島塗×HHKB＞伝統工芸とIT技術が融合した「HHKB漆塗キートップ」

本格漆塗りの特製キートップ発売開始

　PFUは2026年1月22日よりオンラインショップ「PFUダイレクト」にて、HHKB Professionalシリーズ専用の「漆塗キートップ」を発売する。

　これは、石川県の輪島塗工房「大徹八井漆器工房」とのコラボ製品で、「Escキー」「Controlキー」「EscキーとControlキーのセット」の3種。カラバリとして「黒漆」と「溜塗」の2色が用意されている。

　輪島塗に用いられる漆は抗菌性・吸湿性・耐久性に優れた素材で、今回の漆塗キートップは、「金粉を加えたこだわりの精製漆を用い、熟練の職人の手によって何層にも塗り重ねることで、深みのある色合いと上品な質感を実現」しているとのこと。

■発売日：2026年1月22日
■商品ラインナップ：
・HHKB Professional専用漆塗Escキー（黒漆）……2万2000円
・HHKB Professional専用漆塗Controlキー（黒漆）……2万4200円
・HHKB Professional専用漆塗Esc＆Controlキーセット（黒漆）……4万4000円
・HHKB Professional専用漆塗Escキー（溜塗）……2万2000円
・HHKB Professional専用漆塗Controlキー（溜塗）……2万4200円
・HHKB Professional専用漆塗Esc＆Controlキーセット（溜塗）……4万4000円

HHKB Professional専用漆塗Escキー（黒漆）

HHKB Professional専用漆塗Escキー（溜塗）

HHKB Professional専用漆塗Controlキー（黒漆）

HHKB Professional専用漆塗Controlキー（溜塗）

HHKB Professional専用漆塗Esc＆Controlキーセット（黒漆）

HHKB Professional専用漆塗Esc＆Controlキーセット（溜塗）

漆塗Escキー（溜塗）使用イメージ

漆塗Controlキー（黒漆）使用イメージ

