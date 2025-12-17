1日で世界中の茶葉をハシゴ！ 丸の内で世界中のお茶を試飲できちゃう「お茶祭り」開催

お茶好きの皆さん、準備はいいですか？丸の内が世界中の香りに包まれる、至福の1日がやってきます！

最近お茶にハマっています。緑茶や紅茶や烏龍茶、中国茶など味わいがバラエティに富んでいて、「今日は何を飲もうかな」と考えるのも楽しみ。

4月に丸の内KITTEで開催される「世界茶文化展 ～2026春～」は、文字通り「お茶で世界一周」ができる夢のような祭典。世界各地の銘茶と文化が一堂に会するイベントで、出展される各ブースでお茶を試飲できます。いったいどんなお茶と出会えるのか、今からわくわくが止まりません！

世界のお茶が大集合

4月18日（土）から19日（日）まで、KITTE地下1階の東京シティアイ パフォーマンスゾーンで「世界茶文化展 ～2026春～」を開催します。

「一杯のお茶から、世界がつながる」をテーマに、アジア、欧州、中東、アフリカなど、多様な地域のお茶と、その背景にある歴史・風習・ストーリーを紹介する体験型展示会。世界のお茶を試飲できたり、お茶の専門家の講座などが行われます。

世界茶文化展2026春

日時:2026年4月18日(土)～19日(日) 11:00～19:00

場所:丸の内 KITTE 地下一階 東京シティアイパフォーマンスゾーン