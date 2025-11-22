環境が変わり、浮上してきたチーム
これは名勝負──AXIZ WAVE vs IGZIST、スーパープレイ連発の接戦を制したのは？【PUACL2026、Day4】
戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）。1月11日は大会4日目の「Day4」です。
Day4の名試合として挙げたいのが、AXIZ WAVE vs IGZIST（ROUND 3、MATCH 4）。Day1〜Day3の総合ランキングではそれぞれ10位と8位だったものの、Day4ではどちらも2連勝と、勢いに乗っているチーム同士の激突となりました。
GAME 1では、集団戦でAXIZ WAVEが冷静に対処。新たに使用可能になったシャワーズを効果的に使うなどして、ジリジリとした試合展開を勝ち切ります。
解説のちょもすさんは、AXIZ WAVEが中盤の展開で相手のフーパを封じたシーンに注目。「一瞬で決めきった」「ちゃんとマッシブーンが合わせている」とチームワークの上手さを指摘していました。
逆に、GAME2では、IGZISTが中盤戦を完全に支配。とくに最強ちゃ選手が操るイワパレスの「がんせきふうじ」が相手の逃げ場を奪い、次々とKOをアシストしていくのが圧巻でした。
勝負が決まるGAME 3では、AXIZ WAVEのkabikiller選手による相手の逃げを読み切った「ハイパーボイス」でのKOが飛び出したかと思えば、IGZISTのAporo選手がミミッキュで大ピンチをしのぐ戦線離脱を見せてキャスター陣が唖然とするなど、スーパープレイが連発する展開に。
壮絶な死闘を制したのは、最後の最後でグラードンを倒しきったIGZISTでした。敗れたAXIZ WAVEもすばらしい戦いぶりを見せており、リーグ後半での活躍が楽しみです。
なおROUND 3の試合結果ですが、FENNELが2-0でVARRELに勝利、ENTER FORCE.36が2-0でINSOMNIAに勝利、QT DIG∞が2-1でZETA DIVISIONに勝利、REJECTが2-0でREIGNITEに勝利、SCARZが2-0でDetonatioN FocusMeに勝利となっています。
©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
