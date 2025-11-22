これぞ、王者の試合運び……！ FENNEL、個人技×チームワークで全勝優勝【PUACL2026、Day4】

戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）。1月11日は大会4日目の「Day4」です。

Day4のROUND 4では、この日、3勝で無敗同士のFENNELとIGZISTが激突。リーグの総合ランキングで1位のFENNELと、環境が変わり勢いに乗るIGZISTが激突しました。

GAME 1は、FENNELが終始、試合をコントロール。キャスターのたきしまさんも「じわじわと有利を広げていって、気がついたら大きな有利になっている。序盤のちょっとした動きだと思うんですけど、それが結果的に大量得点になっている」と感嘆。

続いてのGAME 2では、IGZISTがイワパレスやカビゴン、すばやく動けるミミッキュなどを採用。最後まで諦めずにゴールを入れ続け、終盤で逆転するという試合運びを見せました。最強ちゃ選手が終盤にゴールを決めつつ、すぐに自陣のゴールを守りに行くという判断の良さも光った一戦に。

優勝がかかったGAME 3では、IGZISTが中盤に一気に攻め込むものの、Ma・sh1o選手のカメックスの効果的な動きなどもあり、FENNELが勢いを封じ込めることに成功。そのまま勝利し、Day4全勝優勝を決めました。

優勝インタビューでMa・sh1o選手は、「全勝優勝ができて最高です」と喜びを語り、「もう、めっちゃ変わりましたね。何から何までも変わっちゃって、難しいけどがんばりました」と振り返りつつ、「来週も優勝します」と力強く締めくくりました。

“王者の試合運び”といっても過言ではない強さを見せ、これで予選リーグのDay優勝は2回目となるFENNEL。個人技、チームワークともに、プレイオフに向けて盤石の完成度を見せていますが、来週（1月18日）のDay5はどうなるでしょうか。

