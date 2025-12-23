昨年9万食売り上げた「帆立の磯辺かき揚げそば」が今年も！ 東京の駅ナカで「青森」を味わう小さな贅沢

寒い冬、体が温まる温かいお蕎麦が嬉しい季節ですよね。駅そば店舗「いろり庵きらく」「いろり庵きらくそば」では、昨年9万食も売り上げた「青森県産帆立の磯辺かき揚げそば」と生姜で体がさらに温まる「生姜香る 肉南蛮そば」を販売します。

冬にぴったりの2種の季節限定そば

グランスタ丸の内店など「いろり庵きらく」「いろり庵きらくそば」各店では、1月8日(木)から「青森県産帆立の磯辺かき揚げそば」と「生姜香る 肉南蛮そば」を販売します。

青森県産帆立の磯辺かき揚げそば

価格：￥760(税込)

季節商品の中で根強い人気の青森県産帆立を使用したかき揚げそばを、エキナカ地域フェア「青森・北海道道南MEGURIP(めぐりっぷ)」期間に合わせてリニューアル。帆立と合わせる食材を玉ねぎに変更し、旨味と甘みのバランスを整えています。また青のりを加えることで、磯の風味を口いっぱいに感じられます。

生姜香る 肉南蛮そば

価格：￥700（税込）

冬に旬を迎える甘みたっぷりの長ねぎと、豚肉の旨味が温かいつゆに溶け込んでいます。生姜のさわやかな香りが全体の味を引き締め、最後まで旨味を楽しめる商品です。寒いこの時期に、からだ温まる一杯。

※一部店舗では価格が異なります。いずれの商品も、交通系のICカードでご購入いただくと20円引きです。