丸の内の苺パラダイスへようこそ！ 地下通路から直行できる苺づくしのアフタヌーンティー

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

　年末年始の連休明けとなった今週、私もみなさんも頑張って働きましたね。新年に気合を入れるためにも、この一週間を乗り越えたご褒美にも、アフタヌーンティーでひと息つくのはいかがでしょう。

　丸ノ内ホテルではいちごをさまざまなアレンジで楽しめるアフタヌーンティーを提供しています。これで今月も頑張れる…！

スイーツもセイボリーもいちご尽くし！

　丸ノ内ホテルの「ポム・ダダン」で、「ポム・ダダン アフタヌーンティー －苺を味わう甘美なひととき－」が始まりました。

ポム・ダダン アフタヌーンティー －苺を味わう甘美なひととき－
期間：2026年1月8日（木）～2026年2月28日（土）
料金：1名様 平日 ￥6,000／土・日・祝日 ￥6,500
※ミニデザート 追加料金￥1,000

　苺の魅力を余すことなく味わえるアフタヌーンティー。紅茶が香る「ダージリン風味の苺ジュレと杏仁豆腐」や、軽やかな食感の苺ショートケーキ、苺とナッツの相性を生かした「苺とピスタチオのクレームブリュレ」などが並びます。セイボリーは苺の酸味が帆立貝の旨みを引き立てる「帆立貝のコンフィ 苺とトマトのマリネ添え」や「スモークサーモントラウトと苺のミルフィーユサンド」など、甘味と塩味の調和が際立つラインアップ。

　オプションのミニデザート「丸の内はちみつを使用した苺尽くしのパフェ」もおすすめ。丸の内でとれたはちみつの優しい甘さが楽しめます。

予約：https://bit.ly/4rqoHXk
問合せ：03-3217-1117（受付時間 6:30～22:00）

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

