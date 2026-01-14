アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第73回
スペイン産赤ワインが22％オフ！ Amazonタイムセールで注目の1本
2026年01月14日 19時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「ゴンザレス アルトザーノ テンプラニーリョ＆シラー」がAmazonタイムセールに登場！
「ゴンザレス アルトザーノ テンプラニーリョ＆シラー」は、スペイン産の赤ワインで、750mlボトル1本入りの商品です。
現在、Amazonタイムセールの対象となっており、過去価格1,621円から22％オフの1,267円で販売されています。
「ゴンザレス アルトザーノ テンプラニーリョ＆シラー」の特徴
Amazon商品ページより
アルトザーノは、170年以上の歴史を持つシェリーの名門、ゴンザレス・ビアス社が手がけるワイナリーのブランドです。本商品は、スペイン産ぶどうの赤ワインで、品種はテンプラニーリョとシラーを使用しています。
ブラックプラムを思わせる熟した果実のアロマや、スミレのようなフローラルな香り、樽熟成由来のスパイスのニュアンスが感じられるとされています。丸みがあり、柔らかで複雑味のある味わいが特徴といいます。
内容量は750mlで、アルコール度数は13％です。
まとめ：スペイン産赤ワインが今だけお買い得！
「ゴンザレス アルトザーノ テンプラニーリョ＆シラー」が、現在開催中のAmazonタイムセールで、過去価格から22％オフの1,267円で購入できます。
名門ワイナリーが手がけるスペイン産赤ワインを、普段より手に取りやすい価格で試せる機会です。Amazonタイムセールの開催期間中にぜひチェックしてください！
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
