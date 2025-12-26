前へ 1 2 3 次へ

世界最大テックイベント「CES 2026」現地レポート

まさにゲーミングのMSI！ ゲーミングノート以外にも超ハイエンドPCや周辺機器が盛りだくさんのMSIブース

文●スピーディー末岡　編集●ASCII

　ラスベガスで開催されている「CES 2026」の会場のひとつ、超巨大なヴェネチアン・ホテル 2階に位置するMSIブースでは、「Fluid Beyond Boundaries, Endless Possibilities（境界なき流動、無限の可能性）」というテーマのもと、次世代のコンピューティング体験を象徴する空間となっています。当記事ではまだ紹介していないノートPCと、ゲーミングPCや周辺機器などが所狭しと展示されていたブース全体を紹介します。

　今回の展示の目玉は、インテルの次世代CPUであるIntel Core Ultra シリーズ 3（Panther Lake）を搭載した最新ラインナップです。ブース内は主に5つのショウケース・ゾーンに分かれており、プロの視点から見ても非常に見応えのある内容となっています。すでに新モデルを紹介しているので、そちらは以下の過去記事をご覧ください。

圧倒的な大画面とパワーが魅力
Crosshairシリーズ

　Crosshairシリーズの中の最上位「Crosshair 18 HX」は、「より大きく、より強く」をコンセプトに設計されたモデルです。CPUはAMD Ryzen 9 8940HX（16コア32スレッド）を搭載し、処理能力が必要とされるゲームでも圧倒的なパフォーマンスを発揮します。

　ディスプレーは18インチ（2560×1600ドット）のIPSパネルを採用しています。240Hzの高リフレッシュレートとDCI-P3 100％の広色域により、滑らかで鮮明な映像体験が可能です。また、CPUとGPUの能力を最大限に引き出すため、合計で最大170Wの電力供給（GPU 115W+CPU 55W）が可能です。

　そのほか、24ゾーンのRGBゲーミングキーボードを搭載しており、シューティングゲームなどでよく使用するWASDキーが強調されたゲーマー向けの設計となっています。

刀のように研ぎ澄まされた機動力と効率
Katanaシリーズ

　Katanaシリーズは「Katana 15 HX」のみの展示でした。このモデルは「龍の意志」を継承したデザインと、効率的な冷却機構が特徴の15.6インチモデルです。CPUはIntel Core i9 14900HXを搭載しており、高いクロックとマルチコア性能により、高速でレスポンスの良いゲーム体験を実現します。ディスプレーは15.6インチ（2560×1440ドット）のIPSパネル、リフレッシュレートは165Hzに対応します。

　そのほか、CPUとGPUの両方に接続された共有ヒートパイプ（Share-pipe）を採用したCooler Boost 5により、熱処理能力を向上させているだけでなく、前世代と比較してタッチパッドが31％大型化され、操作性が向上しました。ゲーミングモデルらしく4ゾーンRGBキーボードを採用し、スタイリッシュな外観もゲーマー心をくすぐります。なお、GPUはNVIDIA GeForce RTX 5070を採用しています。

