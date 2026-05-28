USB不要でWi-Fi 7化　MSIの内蔵無線LANカードが6480円

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　エムエスアイコンピュータージャパンは、Wi-Fi 7対応の内蔵型無線LANカード「HERALD BE6500 WiFi 7 PCIe Card」を6月12日に発売する。価格は6480円。Wi-Fi 7非対応のデスクトップパソコンでも、PCIe x1スロットに組み込むことで新世代の無線通信を利用できる点が特徴だ。

　HERALD BE6500 WiFi 7 PCIe Cardは、6GHz帯で最大2882Mbps、5GHz帯で最大2882Mbps、2.4GHz帯で最大688Mbpsに対応するトライバンド無線LANカードだ。Wi-Fi 7ルーターとの組み合わせにより、動画視聴や大容量データの送受信、オンラインゲームなどで安定性と速度の両立を狙える構成となっている。

　内蔵型のためUSBポートを占有せず、パソコン外部へ大きく張り出しにくい点も利点だ。さらにBluetooth 5.4にも対応し、マウスや周辺機器などの接続にも活用できる。

　Wi-Fi 7に非対応のデスクトップを買い替えずに無線環境を強化したい利用者に向く製品となっている。 

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