MSIは今年のCESで、インテルの最新CPU「Panther Lake」の採用と、「流動性（Fluid）をテーマにした洗練された新デザインのノートPCを複数発表しました。ビジネスからハイエンドゲーミングまで、大幅に魅力的な進化を遂げています。

なお、新モデルに搭載されたCPUであるPanther Lakeには、2つの大きな強みがあります。ひとつ目は、従来の省電力モデル（Lunar Lake）に近いバッテリー効率を実現した、圧倒的な省電力性能。ふたつ目は、内蔵の「Intel Arc B390 GPU」により、専用のビデオカードがないビジネス向けノートPCでも、十分にゲームを楽しめる強力なグラフィックス性能を持っていることです。

当記事では一般ユーザー向け、ビジネス向けとされる「Modernシリーズ」と「Prestigeシリーズ」を紹介します。

【Modernシリーズ】日常に寄り添うスマートな相棒

今回発表されたのはModernシリーズの新型「Modern S」です。ディスプレーが14インチの「Modern 14S AI＋」と16インチの「Modern 16S AI＋」の2モデル。これらは、予算を重視しつつも、毎日の生活に彩りを添える「毎日使う一般ユーザー（エブリデイ・コンシューマー）」向けのモデルです。

洗練された新意匠は今年のテーマである「流動的でシームレス」な新デザインパターンを採用し、非常にクリーンで控えめな外観に仕上がっていて、かつコストも抑えているとのこと。

もちろん性能も抜かりはなく、インテルのCPUであるIntel Core Ultra 7 Series 3（Panther Lake）を搭載することで、日常作業をストレスなくこなします。また、約1.4kgと軽量で、ディスプレーはSGS認証の「ブルーライト低減・フリッカーフリー」パネルを搭載し、長時間の使用でも目に優しい設計です。

スペックは14S/16Sともに、ディスプレーは14/16インチ（1920×1200ドット）の有機EL、CPUがIntel Core Ultra 7 Series 3、OSはWindows 11、ブルーライト軽減＆フリッカーフリー、スリム＆軽量なアルミ合金ボディー、機能をカスタマイズできるアクションタッチパッド、汚れに強いキーボード、MILｰSTD 810H準拠の堅牢性などです。