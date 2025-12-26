MSIの2026年ゲーミング製品ラインナップは、かつてないほどの多様性と進化を遂げています。最新のプロセッサーと革新的な冷却システム、そして「流動性（Fluid）」をテーマにした新デザインを纏った最新モデルの中から、注目のゲーミングPCを厳選して紹介します。

【Titanシリーズ】デスクトップを過去にする「真の王者」

MSIのフラッグシップである「Titanシリーズ」は、もはやノートPCの枠を超えた「デスクトップ・リプレイスメント」です。ラインナップは「Titan 18 HX」のみ。特徴はノートPCながら4K、240Hzを実現しているMiniLEDディスプレーでしょう。

ゲーミングでもビジネスでも必要になるキーボードはCherry MXメカニカルキーボード（押し込むにしたがってキーが重くなるタイプ）で、打鍵感はかなり気持ちがいいです。もちろん、LEDで光ってゲーミング感を演出します（タッチパッドも光ります）。

スペックは18インチ（3840×2400ドット、240Hz）のMiniLEDディスプレーに、CPUはIntel Core Ultra 200HXシリーズ（Arrow Lake HX）、グラフィックスはNVIDIA GeForce RTX 5090を採用。合計270WのCPU＆GPUパワー、ベイパーチャンバーの冷却機構、DDR5のメモリーなど、最高の食材で料理したら至高のメニューができたと言えるでしょう。

【Stealthシリーズ】プロの装いに牙を隠した「究極の兼用機」

最新のStealthシリーズ「Stealth 18 HX」と「Stealth 16 AI＋」は、今回のラインナップで最も「化けた」一台です。

ユーザーからのフィードバックを受け、丸みを帯びた角とアルミニウム合金の筐体による、非常に洗練された「ローキー（控えめ）」なデザインを採用し、一見ゲーミングPCに見えないデザインが特徴です。CPUはIntel Core Ultra 200HXシリーズ（Arrow Lake HX）を採用し、 スリムな筐体ながら、3基の吸気ファンを備えたCooler Boost Trinityを使って、RTX 5070 TiクラスのGPUを125Wでフル駆動させます。

前世代では各1スロットだったメモリーとSSDが、それぞれ2スロットずつに拡張され、将来のアップグレードも容易になりました。

Stealth 18 HXのスペックはディスプレーが18インチ（3840×2400ドット、120Hz、MiniLED）で、グラフィックスはNVIDIA GeForce RTX 5080を搭載。そのほか、ベイパーチャンバーや、MSIのAIエンジンを搭載しています。

【Raiderシリーズ】本体に凝縮された300Wの暴力的な性能

最強クラスの性能を、よりコンパクトな筐体に詰め込んだのがRaiderシリーズです。ラインナップは最上位の「Raider 18 Max HX」「Raider 16 Max HX」「Raider 16 HX」の3モデル。

目を惹くのはそのフラッグシップ級の電力供給です。CPUが125W、GPUが175Wの合計300Wというシステム電力でこのノートPCを動かします。その電力で熱くなった本体は3基の吸気ファンと5つの排気口で冷却します。CPUにIntel Core Ultra 200HXシリーズ（Arrow Lake HX）、もしくはAMD Ryzen 9 9955HX3D、GPUにNVIDIA GeForce RTX 5090を搭載するので、動かないゲームはありません。

また、メンテナンス性を高めているのも特徴です。通常は8本程度のネジを外す必要がある裏フタを、わずか2本のネジを外すだけでメモリーやSSDを換装できる「イージー・アップグレード」設計を導入しています。購入後にメモリーやSSDを買い足すことが多い人にはかなり便利です。