NVIDIA RTX Spark採用のコンセプトモデルや、40周年仕様のPC・PCパーツなども展示
Arc G3 Extremeの「Claw 8 EX AI+」など、40周年を迎えるMSIブースは気になる製品が多すぎた
6月2日から5日まで開催されていたCOMPUTEX TAIPEI 2026。MSIのブースでは、話題沸騰のポータブルゲーミングPCをはじめ、同社の40周年を記念したモデル、AIエージェント「LuckyClaw」のホログラムを採用したデスクトップパソコンなど、気になる製品が目白押しだった。
今まさに話題のNVIDIA RTX Spark採用の試作機が展示！
40周年記念モデルも！
MSIのブースはかなり大きく、展示製品も多岐にわたる。その中で、入口付近で人だかりができていたのが、話題のNVIDIA RTX Sparkが採用されたパソコンの試作機の展示と、40周年を記念したモデルの展示だ。NVIDIA RTX Sparkを搭載したノートパソコンには、NVIDIAのCEOであるジェンスン・フアン氏のサインも入っていた。
40周年記念モデルでとくに目立っていたのが、ゲーミングノートパソコン「Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic」だ。天板にはドラコ（りゅう座）をモチーフにしたイラストがデザインされており、かなりカッコいい。加えて、このモデルに付属するマウスやマウスパッド、記念のコインなども一緒に展示されていた。
40周年仕様のモデルとしては後述のPCケースや電源、ゲーミングキーボード、ルーター、ディスプレーなどが用意されている。
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