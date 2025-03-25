MSIが2026年最新ノートPCを一挙公開！デスクトップ級のモデルが登場

MSIは3月19日、国内向けの最新ノートPC内覧会を開催した。



今回のラインナップは、NVIDIAの最新GPU「GeForce RTX 50シリーズ」と、インテルの次世代AIプロセッサー「Core Ultraシリーズ3」を軸に構成されている。

「CES 2026」で発表済みのモデルを中心に、2026年のゲーミングノートPCは、よりシリーズごとの扱いを明確化。フラッグシップの「Titan」シリーズ、ハイエンドの「Raider」、「Stealth」など、多彩な製品が日本市場向けに展開される。

フラッグシップモデルが投入される18インチモデル

18インチクラスでは、フラッグシップの「Titan」と、ハイエンドの「Raider」という2シリーズを展開。それぞれがデスクトップ級の性能を備える。

・Titan 18 HX

「Titan 18 HX」は圧倒的なパフォーマンスと拡張性を兼ね備えた最上位モデル。CPU・GPUともに最大クラスの構成に対応し、ディスプレーや入出力も含めてハイエンドデスクトップに引けを取らない一台だ。



CPUはCore Ultra 200HX Plus、GPUにはRTX 5090 / 5080 Laptop GPU（最大175W）を搭載可能。

・Raider 18 Max HX

Titanに迫る性能を持ちながら、やや現実的な構成にまとめたハイエンドモデル。高性能とコストバランスを両立する。



CPUはCore Ultra 200HX Plus、GPUにはRTX 5090 / 5080 Laptop GPU（最大175W）を搭載可能だ。

メインストリーム向けの16インチモデルはシリーズ多数

16インチ帯は最もラインナップが豊富で、「ハイエンド」「薄型」「eスポーツ」向けなど用途ごとに分かれている。

・Raider 16 MAX HX

最大300Wの電力を実現するハイエンドモデル。トリプルファン＋6ヒートパイプによる強力冷却と、メンテナンス性の高い設計が特徴。



CPUはCore Ultra 200HX Plus、GPUにはRTX 5090 / 5080 Laptop GPU（最大175W）を選択可能だ。

・Stealth 16 シリーズ

Stealthシリーズはデザインを刷新。薄さ19.99mm・約2kgという薄型軽量ボディに高性能なCore Ultraシリーズ3とRTX 50シリーズを搭載している。



ゲーミングだけでなく、高級感のあるデザインなのでビジネスとクリエイティブ用途にも使えるモデルとしてラインアップされるという。

・CROSSHAIR 16シリーズ

高リフレッシュレートと安定したパフォーマンスを重視したゲーミングモデル「CROSSHAIR 16 MAX HX」はCore Ultra 200HX PlusとRTX 5070 Laptop GPUを搭載した上位モデル。

またCROSSHAIR 16シリーズはインテル版「CROSSHAIR 16 HX」とAMD版「CROSSHAIR A16」の両方を用意。インテル版のモデルはCPUにインテルCore（第14世代HXシリーズ）を採用、AMD版モデルはAMD Ryzen 8000シリーズを採用している。

・Cyborgシリーズ

メインストリーム向けのCyborgシリーズはデザインを刷新。RGBやスケルトンといった装飾を排し、洗練されたスタイルと幅広い用途に対応するデザインと機能を追求したという。



Cyborg 15 MaxおよびCyborg A15 Maxは最大でRTX 5070を搭載可能。Cyborg 15とCyborg A15は最大RTX 5060が搭載可能となっている。

ビジネス向けも充実

ビジネス向けモデルからもすでに発表されている「Prestige」シリーズに加えて、「Modernシリーズ」を発表。

AI処理に対応したCore Ultraシリーズ3を搭載するビジネスノート。軽量設計ながら有線LANを標準装備するなど、日本市場のニーズも反映されているという。