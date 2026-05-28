MSI「Cubi NUC AI+ 3MG-024JP」発表 Copilot+ PC対応の高性能ミニPC
エムエスアイコンピュータージャパンは、6月18日にビジネス向けミニPC「Cubi NUC AI+ 3MG-024JP」と「Cubi 5 1MA-656JP」の販売を開始する。価格はCubi NUC AI+ 3MG-024JPが22万4000円、Cubi 5 1MA-656JPが15万8000円。
Cubi NUC AI+ 3MG-024JPは、インテル Core Ultra 7 355を搭載し、AI処理を活かした業務効率化を狙うモデルだ。Microsoft Copilotを使ったメール作成、資料の要約、翻訳、画像生成などに対応し、Copilot+ PCとして新しい働き方を後押しする。さらにWindows 11 Pro、指紋認証、TPM2.0、ケンジントンロックを備え、法人導入で重視されるセキュリティ面も強化する。
拡張性も大きな特徴だ。Cubi NUC AI+ 3MG-024JPはThunderbolt 4を2基、HDMI 2.1を2基備え、最大4画面出力に対応する。2.5G LANを2基搭載し、電波干渉の少ない6GHz帯を活用できるほか、MLO対応により複数帯域を同時に使えるため、安定した通信環境を求めるオフィスに向く設計だ。加えて、不意の電源ケーブル脱落を防ぐクリップが付属し、運用中のトラブル低減にも配慮する。
一方のCubi 5 1MA-656JPは、インテル Core 5 120UとThunderbolt 4を搭載し、2.5G+1G LANとWi-Fi 6Eで安定した接続を確保するだ。Thunderbolt 4 1基、HDMI 2.1 1基、DisplayPort 1基により最大3画面出力に対応し、作業領域を広げやすい構成だ。両モデルともMSI Power Link機能やCopilotキー搭載キーボードに対応し、電源操作やAI呼び出しの手間を減らす点も実用的だ。
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