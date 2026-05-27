MSI「EdgeMesa N AI+」発表、NVIDIA RTX Spark搭載のAIミニPC
エムエスアイコンピュータージャパンは6月4日、COMPUTEX 2026でNVIDIA RTX Sparkを搭載したAIミニPC「MSI EdgeMesa N AI+」を発表した。展示期間は6月2日から6月5日までで、会場は台北南港展覧館 第1ホール、出展場所はJ0605a（1F）とL0118（4F）となる。
EdgeMesa N AI+は、パーソナルエージェント、高度なコンテンツ作成、ゲームをひとつのプラットフォームで扱えるよう設計されたミニPCだ。NVIDIAのフルスタックAIプラットフォームとRTXテクノロジーを採用し、大規模言語モデル（LLM）や生成AIのような高負荷ワークロードに対応する。ローカルでAI処理を行うことで、遅延の低減、データプライバシーの強化、クラウド依存の抑制を狙える構成だ。
接続性も強みだ。10GbE LANを備え、超高速データ転送と低遅延ネットワークを実現する。映像出力は最大4画面に対応し、HDMI×1、USB 20Gbps Type-C×3を用意する。さらに統合メモリアーキテクチャを採用し、大規模データセットやAIモデルを扱う環境での拡張性を確保する設計だ。
想定ユーザーはAI開発者、データサイエンティスト、クリエイターだ。医療、リテール、金融、ロボティクス、スマートシティなどの現場でも活用を見込む。コンパクトな筐体に加えて高度な熱設計を備え、高負荷時でも安定かつ静音な動作をめざす点も特徴だ。
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