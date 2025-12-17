午がテーマの美味すぎる馬グルメを集めた上手い話にうまうまと乗ってみよう

いよいよクリスマス。クリスマスが終わるとあっという間に新年がやって来ますね。来年は午（うま）年。「グランスタ東京」「グランスタ丸の内」では、新年の幕開けを彩るフェア「HAPPY UMA YEAR 2026」を開催します。

“午”グルメが勢ぞろい

JR東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」「グランスタ丸の内」では、2025年12月26日（金）から2026年1月9日（金）の期間、「HAPPY UMA YEAR 2026」を開催します。2026年の干支である“午（うま）”をモチーフにした限定商品や、“馬力”にちなんだパワーみなぎるグルメが勢揃いし、新年の運気を呼び込むバラエティ豊かなメニューが楽しめます。

ダーラナホースのキャロットケーキ

価格：1個 ￥560（税込）

店舗：AM STRAM GRAM nobolyquedaly（グランスタ東京／改札内B1 銀の鈴エリア）

すりおろした人参をたっぷり使い、シナモンとキャラウェイシードのスパイシーな香りを効かせて丁寧に焼き上げた、小ぶりながらも本格的なキャロットケーキ。上には濃厚なクリームチーズを贅沢にトッピングしました。幸せを運ぶダーラナホースをモチーフに、「午」年となる2026年の華やかな始まりを彩ります。

上生菓子詰合せ

価格：6個入 ￥2,148（税込）

店舗：銀座 甘楽（グランスタ東京／改札内B1 銀の鈴エリア）

干支「午」の焼き印を押した桃山や、東京駅の銀の鈴をモチーフにした練り切りなど、新春にぴったりな華やかな上生菓子。帰省の手土産や年末年始のお茶請けに最適な、おめでたい詰合せです。※販売期間：2025年12月26日（金）～なくなり次第終了

ベイクド新春午（うま）カップケーキ

価格：5個入 ￥1,900（税込）

店舗：Fairycake Fair（グランスタ東京／改札内B1 銀の鈴エリア）

かわいらしい馬の顔をデコレーションした新春限定カップケーキ。初日の出を思わせるいちごのアイシング、黄色のレモンアイシングと合わせた華やかな3種のアソートです。紅茶をベースにしたカップケーキは、やさしい甘さと香ばしさが広がります。※販売期間：2025年12月26日（金）～なくなり次第終了

大福どらやき

価格：1個 ￥280（税込）

店舗：香炉庵 KOURO-AN（グランスタ東京／改札内B1 銀の鈴エリア）

看板商品「黒糖どらやき」に、大きめの求肥が入った期間限定の「大福どらやき」。干支の刻印「午」の焼き印を押し、“大きな福（餅）が訪れますように”と思いを込めました。新年のご挨拶におすすめです。 ※販売期間：2025年12月26日（金）〜2026年1月上旬

（左）縁起缶キャンディ 白うま／（右）縁起缶キャンディ 紅うま

価格：各1缶 ￥550（税込）

店舗：ヒトツブ カンロ（グランスタ東京／改札内B1 丸の内坂エリア）

“何かいいコトあるかもね？”縁起缶キャンディシリーズの、2026年の干支「うま」バージョン。小粒アップル味とヨーグルト味の2種アソートです。 ※販売期間：販売中～なくなり次第終了

馬力馬刺し（馬刺し2倍盛りサービス）

価格：一皿 ￥1,280（イートイン限定）

店舗：Japanese Malt Whisky SAKURA（グランスタ東京／改札内B1 スクエア ゼロエリア）

さっぱりとした味わいと柔らかい赤身肉を使用した「馬刺し」を、通常の2倍盛りに！おすすめは、鹿児島県『嘉之助蒸溜所』のウイスキーとのペアリング。芳醇な香りが繊細な馬刺しの旨味をさらに引き立てます。※数量限定：期間中10皿

ガーリックチップ入り大山どりのスモークチキンサンド

価格：1パック ￥800（テイクアウト）、￥814 （イートイン）（各税込）

店舗：PREMIUM SAND+CAFÉ メルヘン（グランスタ東京／改札内B1 丸の内坂エリア）

肉厚であっさりとした銘柄鶏「大山どり」を贅沢に使い、辛子マヨネーズにガーリックチップを混ぜ込んだ特製ソースと合わせました。さらに野菜もたっぷりと挟み、ヘルシーながらパンチも効いた満足感のあるサンドイッチです。

盛盛うな牛いなり

価格：2個入 ￥1,512（税込）

店舗：豆狸（グランスタ東京／改札内B1 スクエア ゼロエリア）

国産黒毛和牛を贅沢に盛り付け、上にはスタミナ豊富なうなぎ蒲焼をのせた、ボリューム満点のいなり寿司です。旨味あふれる牛肉と厚切りうなぎの両方を楽しめる、限定の味わいをお楽しみください。

ほかにもさまざまなグルメやかわいい午モチーフの雑貨が登場します！

HAPPY UMA YEAR 2026

場所：グランスタ東京、グランスタ丸の内

期間：2025年12月26日（金）～2026年1月9日（金）