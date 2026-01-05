アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第66回
家飲み用ストックに！ 「サントリー生ビール」24本がAmazonスマイルセールに登場
2026年01月05日 19時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
サントリー生ビール 350ml 24本セットがAmazonスマイルセールに登場
「サントリー生ビール 350ml 24本セット」が現在、Amazonスマイルセールの対象となっており、過去価格4,604円から13％オフの3,988円で販売されています。1本あたりの価格は約166円です。
「サントリー生ビール」の特徴
Amazon商品ページより
「サントリー生ビール」は、飲みはじめから飲み終わりまでの一貫したおいしさを目指し、厳選された素材が使用されているというビールです。
原材料にはダイヤモンド麦芽、コーングリッツ、アロマホップ100％、天然水が採用されており、トリプルデコクション製法によってそれぞれの素材の特徴を丁寧に引き出しているといいます。
香ばしさや刺激、爽快感のバランスが最後まで続くとしています。アルコール度数は5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「サントリー生ビール 350ml 24本セット」が、現在開催中のAmazonスマイルセールで過去価格よりも割引された価格で購入できます。
1本あたり約166円とお得に購入できるので、日常用としてストックしたい人にとって検討しやすいタイミングとなっていますです。気になる人は、Amazonスマイルセールを早めにチェックしてください！
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第67回
グルメ24本セットが14％オフ！ サントリー「金麦」がAmazonスマイルセールでお得
-
第65回
グルメ“沖縄気分”の飲み比べがはかどる！WATTA×natura 5種20本がクーポンでさらにお得
-
第64回
グルメ果実感にこだわった沖縄チューハイ5種セットがAmazonタイムセールでお得に！
-
第63回
グルメ辛口派注目の金賞ボルドー6本セットがAmazonタイムセールで15％オフ！
-
第62回
グルメネット限定「ヱビスビール」5種11本セットがAmazonタイムセールで17％オフ！
-
第62回
グルメ気軽に飲める白のスパークリングワイン24本セットがAmazonタイムセールに登場！
-
第61回
グルメ「ザ・プレミアム・モルツ」20本セットがお得！ Amazonタイムセールで13％オフ
-
第60回
グルメサントリー「角ハイボール」グラス＋からあげ缶付き限定セットがAmazonタイムセールに登場！
-
第59回
グルメ赤い箱が届いたら当たり！ 「サッポロ生ビール 黒ラベル」お楽しみボックスがセール価格に
-
第58回
グルメ夏限定の東京クラフトが25％オフ！ 「ゴールデンエール」がAmazonタイムセールに登場
- この連載の一覧へ