家飲み用ストックに！ 「サントリー生ビール」24本がAmazonスマイルセールに登場

サントリー生ビール 350ml 24本セットがAmazonスマイルセールに登場

「サントリー生ビール 350ml 24本セット」が現在、Amazonスマイルセールの対象となっており、過去価格4,604円から13％オフの3,988円で販売されています。1本あたりの価格は約166円です。

「サントリー生ビール」の特徴

Amazon商品ページより

「サントリー生ビール」は、飲みはじめから飲み終わりまでの一貫したおいしさを目指し、厳選された素材が使用されているというビールです。

原材料にはダイヤモンド麦芽、コーングリッツ、アロマホップ100％、天然水が採用されており、トリプルデコクション製法によってそれぞれの素材の特徴を丁寧に引き出しているといいます。

香ばしさや刺激、爽快感のバランスが最後まで続くとしています。アルコール度数は5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

「サントリー生ビール 350ml 24本セット」が、現在開催中のAmazonスマイルセールで過去価格よりも割引された価格で購入できます。

1本あたり約166円とお得に購入できるので、日常用としてストックしたい人にとって検討しやすいタイミングとなっていますです。気になる人は、Amazonスマイルセールを早めにチェックしてください！

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。